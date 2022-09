La noticia bomba sobre Gallardo y su futuro en River: “Por primera vez está dispuesto a…”

Con ocho años de trabajo en sus espaldas, Marcelo Gallardo se ha convertido en el técnico más ganador de la historia de River. El Muñeco, y su renovación, es el principal objetivo que tiene la actual Comisión Directiva con Jorge Brito a la cabeza para el cierre del año. Al DT el contrato se le vence a fin de año y en las últimas horas surgió una noticia que mantiene en vilo a todo Núñez.

En el programa Equipo F, que se emite por la señal de ESPN, se lanzó la bomba que resonó fuerte en las últimas horas. Marcelo Benedetto, reconocido periodista, se animó a alzar la voz y confirmar la decisión que ha tomado el director técnico del Millonario en el último tiempo.

"Para mi no hay agotamiento y quiero mezclar un poco la opinión con la información. Por primera vez, me han contado, Gallardo está dispuesto a escuchar ofertas. Esto no quiere decir que se vaya a alejar", manifestó el panelista mientras lanzaba la noticia que sorprendió al resto de sus compañeros.

"Gallardo nunca quería escuchar ofertas. Siempre decía que mientras estuviera acá (en River) no quería escuchar nada. Por primera vez abre la chance de poder escuchar. Esto no quiere decir que vaya. Esto me lo contaron anoche", añadió con respecto a a la diferencia con años anteriores.

Mientras los dirigentes se preparan para poner manos a la obra con respecto a las negociaciones con Napoleón, el Millonario se prepara para visitar a San Lorenzo en lo que puede ser una de sus últimas posibilidades de volver a prenderse en los puestos de arriba. Por el momento, los de Núñez están a siete puntos del líder Gimnasia y Esgrima de La Plata.