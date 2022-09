En vivo: Los Pumas caen ante Sudáfrica al entretiempo

Los Pumas quieren volver a ser los que vencieron a los All Blacks en agosto y no los que cayeron por goleada en su última presentación. Para ello, busca vencer a los Springboks, en lo que es el primer encuentro de la última doble fecha del Rugby Championship 2022. El conjunto argentino recibe a su par sudafricano en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, elegido sede ya que la cancha de Vélez no estaba en buenas condiciones.

Últimos movimientos de la entrada en calor. uD83EuDD38???



Se viene el primer partido entre Los Pumas y Sudáfrica.

¿Te animas a arriesgar un resultado? uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDD9AuD83CuDDFFuD83CuDDE6#VamosLosPumas pic.twitter.com/GrD88dV5ft — Los Pumas (@lospumas) September 17, 2022

uD83DuDD52 11’



No se demora Sudáfrica y con un penal frente a los postes, Damian Willemse deja el tanteador igualado.



uD83DuDCFA ESPN

#LosPumas uD83CuDDE6uD83CuDDF7 3#Sudáfrica uD83CuDDFFuD83CuDDE6 3#VamosLosPumas #RugbyArgentino — Los Pumas (@lospumas) September 17, 2022

uD83DuDD52 32’



Se hace fuerte la visita con el empuje del maul y llega al try por intermedio de Malcom Marx.



uD83DuDCFA ESPN

#LosPumas uD83CuDDE6uD83CuDDF7 6#Sudáfrica uD83CuDDFFuD83CuDDE6 22#VamosLosPumas #RugbyArgentino — Los Pumas (@lospumas) September 17, 2022

