Federer en números: cuántos títulos ganó, qué fortuna acumuló

"Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro...". Con estas palabras, a través de una emotiva carta, Roger Federer anunció su retiro de la actividad profesional del tenis. Su última función será en la Laver Cup, torneo que se llevará a cabo en pista dura indoor en el Millenium Domme, en el The O2 Arena en Londres, en el fin de semana entre el 23 al 25 de septiembre.

Desde que dio su puntapié inicial en el circuito en 1998, el suizo logró estar durante 310 semanas en lo más alto del ranking mundial de la ATP, convirtiéndose así en el segundo tenista con mayor tiempo en dicha posición solamente por detrás de Novak Djokovic. De manera consecutiva, logró mantenerse en el lugar de privilegio durante 237 semanas consecutivas, suceso que nadie ha podido igualar hasta el momento.

Con 103 títulos a lo largo de su extensa carrera, Federer acumuló 103 títulos y se quedó a tiro de igualar a Jimmy Connors, que ostenta el primer lugar con un total de 109. Los últimos trofeos que levantó el suizo fueron en 2019. Mientras estuvo en actividad, solamente en el 2016 no gritó campeón, esto debido a una lesión en su rodilla que lo marginó por más de seis meses del rectángulo de juego.

En cuanto a torneos de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open), el helvético cuenta en sus vitrinas con un total de 20. Debido a la decisión de alejarse de la actividad, no podrá seguir su competencia contra Djokovic (21) y Nadal, el más ganador de los majors (22). El detalle habla de seis títulos en Australia, uno en Roland Garros, ocho Wimbledon y cinco de US Open.

Pese a no poder superar al español en la cantidad de trofeos en este tipo de torneos, iguala con el serbio en el número de finales de Grand Slam disputadas. Ambos tienen un total de 31, mientras que Nadal ha disputado 29 hasta el momento (con una gran efectividad a favor).

En cuanto a las conocidas recompensas que reciben los tenistas cada vez que participan (y logran avanzar) en los diferentes torneos, podemos acceder a un estimativo del monto que ha recibido el suizo a lo largo de su carre4ra. Teniendo en cuenta las cifras de la ATP, Federer embolsó un total de 130.594.339 millones de dólares. Esto sin contar todas aquellas publicidades que lo tienen como protagonista debido a su gran figura tanto dentro como fuera de la cancha. Según informó la revista Forbes, sin jugar en lo que va del año, Roger suma hasta el momento un total de 90 millones de dólares.