El jugador de Los Pumas que respondió a las críticas por las "derrotas dignas": "El que comenta..."

Los Pumas cambiaron la historia. De la "derrota digna" a triunfos que empiezan a ser costumbre. El equipo argentino de rugby consigue victorias que siguen siendo históricas, cumpliendo hitos, pero demuestra que puede pelear mano a mano con los grandes animadores del rugby internacional. Y ante las críticas al seleccionado, el centro titular Matías Orlando respondió de forma contundente: "El que comenta no sé si está en condiciones de levantarse siete días a la semana y hacer lo que hacemos".

Matías Orlando, jugador de Los Pumas.

En diálogo con el periodista Sergio Stuart del diario Olé, Orlando se refirió a los comentarios sobre las "derrotas dignas" de Los Pumas, que hasta hace poco eran muy frecuentes: “Lamentablemente esos comentarios salen muy rápido, apenas abrís una aplicación del teléfono los ves”.

El jugador de Los Pumas indicó: “Quizá en el futuro ganamos tres partidos seguidos pero perdemos uno y sigan con lo de la derrota digna. Haríamos mal en dar importancia a los comentarios. Nosotros sabemos cómo trabajamos, adónde apuntamos".

"El que comenta no sé si está en condiciones de levantarse siete días a la semana y hacer lo que hacemos, o ni siquiera sé si sabe lo que hacemos. Es muy fácil opinar de afuera. Tanto a los buenos como a los malos comentarios no les doy importancia. El único que me puede juzgar soy yo y el compañero de al lado. Lo que intentamos todos los días es tratar de ser mejores”, aseguró Orlando.

El jugador de Newcastle de Inglaterra valoró el hecho de que las entradas para ver a Los Pumas se vendan rápidamente cuando el equipo es local: “Estamos contentos de que suceda porque la verdad es que nuestra propuesta es compartir la camiseta con todo el mundo, que la gente se acerque al rugby, que entienda que no es que nosotros nos jactamos de tener el equipo de los valores, sino que los valores los tienen las personas. Y nosotros notamos que en el rugby los buenos valores prevalecen”.

Finalmente, el rugbier mostró su orgullo por pertenecer al seleccionado y tener el apoyo de los hinchas: “Está buenísimo para nosotros tener la oportunidad de vestir la camiseta y compartir con la gente, que nos siga. Obviamente, nos entusiasma mucho más porque es mucho más fácil para hacer lo que hacemos”.

Argentina aparece última en el Rugby Championship con 9 puntos y por diferencia de tantos con Sudáfrica, aunque todavía debe disputar los últimos partidos justamente ante los Springboks. El líder del certamen es Nueva Zelanda, que este jueves venció a Australia ajustadamente por 39 a 37 y suma 14 unidades. En tanto, los Wallabies suman 10.