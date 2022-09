La llamativa decisión de Beccacece que lo ¿vincula? a Boca

Sus tiempos parecen coincidir. Ahora, ¿sus caminos lo harán? Después de renunciar como director técnico de Defensa y Justicia de manera sorpresiva porque una salida suya estaba pactada para fin de año y no en pleno septiembre, y mientras Boca finaliza su competencia en este 2022, Sebastián Beccacece decidió tomarse un mes de vacaciones y, por el momento, no escuchar ninguna oferta.

Beccacece no es más el DT de Defensa y Justicia.

¿Esto qué quiere decir, que se acerca a Boca? Es sabido que Beccacece es uno de los técnicos del gusto de Riquelme. Sin embargo, desde el club todavía no salió nada oficial y siguen analizando opciones. Román y el Consejo ya habrían decidido traer un nuevo DT para el último año de su gestión antes de las elecciones (lo cerrarían durante el parate por el Mundial de Qatar 2022). Así como esto es cierto, al mismo tiempo Ibarra sigue ganando y en un abrir y cerrar de ojos ya su equipo se encuentra peleando la Liga Profesional y con vida en la Copa Argentina...

En las últimas horas, Beccacece rechazó una oferta del Santos de Brasil. Hace un tiempo declaró que su intención post Defensa era irse a Europa, aunque no desestimó un posible ofrecimiento del Xeneize: "¿Cómo no vamos a escuchar? Nosotros somos un grupo de trabajo y siempre estamos dispuestos a sentarnos a escuchar. No por Boca, por cualquier equipo que nos llame".