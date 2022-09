Copa Davis: el Mago Coria desea una charla con Gallardo y reveló qué le gustaría tomar del DT de River

El fanatismo de Guillermo Coria por River es una historia conocida. El capitán del equipo argentino de Copa Davis se prepara para encarar las Finales de la edición 2022. En su primera experiencia como coach, el Mago aseguró que le gustaría tener una charla con Marcelo Gallardo, DT del equipo de sus amores.

Coria, junto a Gallardo y Goycochea.

Coria tiene una relación diferente con el mundo River a comparación con el resto de los hinchas. Es amigo de Javier Pinola, entre otros futbolistas, y se lleva muy bien con el Muñeco, a quien le regaló unas raquetas con decoración especial para que pueda jugar al tenis. En la previa a su debut en la Davis, el exnúmero 3 del mundo aseguró que no se pudo reunir con Gallardo, ya que “no soy una persona que me gusta molestar”.

En charla con Olé, el capitán de Argentina en Copa Davis, que debuta este martes contra Suecia en Bologna, se refirió al vínculo que tiene con el DT de River: “Sí, tengo una muy buena relación, he hablado y tengo pendiente ir a ver un entrenamiento, ya que me invitó”, reveló antes de sacar a la luz su lado más fanático.

Gallardo y el regalo de Coria: una raqueta con sus iniciales y copas ganadas.

“Al Muñeco lo amo y lo respeto por lo que demostró tantos años de cómo formar equipos, potenciarlos", agregó el Mago. Además, reconoció qué es lo que le gustaría tomar de Gallardo: “Me gustaría que me diera herramientas para crecer como persona y profesionalmente”.

Por último, Coria habló de la importancia que tiene intercambiar conocimientos con otras disciplinas a la hora de liderar un grupo deportivo: “También me gustaría reunirme con otros técnicos de otros deportes. Es importante escuchar y que me pueden dar consejos de cosas que yo a lo mejor no tengo tan incorporado porque recién estoy arrancando"