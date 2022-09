El desafiante posteo de Benedetto tras la victoria de Boca ante River

Diez partidos, una pelea y su posterior sanción pasaron para que Darío Benedetto vuelva a encontrar la paz (y desatar la locura) con la camiseta de Boca. El Pipa anticipó a Javier Pinola promediando el complemento y marcó la única alegría de la tarde en la Bombonera. Post partido, no solamente habló con los medios, sino que se expresó en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el reconocido fanático del Xeneize, decidió publicar en el feed de su cuenta de Instagram. Junto a la foto del momento en el que emprende su carrera rumbo al alambrado, donde emuló el mítico festejo del Manteca Martínez, el delantero escribió: "El único grande". Entre otros miles de comentarios, la cuenta oficial del club comentó: "¡Claro!".

Todavía en el verde césped del campo de juego, el héroe de la tarde dialogó con la transmisión oficia del de ESPN, donde manifestó su alegría por meterse de lleno en la lucha por el título: "La verdad que soñaba con un partido así y se me pudo dar después de mucho tiempo sin convertir. Son rachas que tienen los delanteros. Me mantuve tranquilo, mis compañeros me dieron la confianza que necesitaba, trabajé duro día a día y hoy quedó demostrado. En lo personal estoy muy contento por el gol".

"Todo pasa, todo pasa. Hay que ser fuerte de la cabeza, como siempre. El grupo está más unido que nunca. Hoy hicimos un gran partido, creo que manejamos 85 minutos del partido nosotros. Este es el camino a seguir. La gente realmente se merece esto"., añadió el Pipa.

Tras impactar la pelota con su cabeza, Benedetto saltó los carteles de publicidad y se colgó del alambrado para gritar el gol junto a los hinchas. Cuando volvía al campo, realizó una seña haciendo movimientos circulares con su dedo índice cerca de su boca. "Hablan, hablan mucho. Me encanta cuando puedo cerrarle la boca a todos", sentenció sobre su descargo.