Las 5 mejores frases de Gallardo en la historia del superclásico

La historia de los superclásicos no puede escribirse sin Marcelo Gallardo. A lo largo de toda su trayectoria, el Muñeco pasó de víctima a victimario. Como jugador, su imagen más recordada en un Boca-River es, probablemente, la pelea con Roberto "Pato" Abbondanzieri en la semifinal de Libertadores 2004, serie que eventualmente perdería. Sin embargo, su versión como DT se convirtió en una bestia negra para el eterno rival, y sus triunfos trajeron aparejadas varias frases icónicas para el público millonario.

Gallardo es uno de esos personajes con lengua filosa del fútbol argentino. El DT de River suele tener encontronazos con periodistas, respuestas picantes y muchas chicanas para la vereda azul y oro. Sin ir más lejos, en la última conferencia de prensa previo a la visita a la Bombonera habló de la comodidad que tiene su equipo en ese estadio: "Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca. Nos estimula ir a su cancha y jugar contra su público", disparó.

Esa frase le agregó picante al duelo del domingo, pero la relación entre Gallardo y Boca no necesita más condimentos. Una de las frases que el entrenador dejó para la historia fue un tiempo después de la final de Copa Libertadores 2018, el hito más importante de su carrera: "¿Cómo vivo el reclamo de Boca ante el TAS? Es-TAS igual que hace tres meses, ja... Quise hacer un chiste", bromeó el Muñeco.

Junto con su chiste sobre el TAS, la otra gran burla hacia el rival de toda la vida fue, sin lugar a duda, la que hizo tras consagrarse en la Supercopa Argentina 2018 disputada en Mendoza: "Tengo que sincerarme... estos dos meses en los que nosotros veníamos jugando muy mal fueron parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca, ellos no tenían ni idea de cómo jugábamos nosotros", ironizó Gallardo en conferencia de prensa, en un año que había comenzado con un River sin rumbo futbolístico y que, Mendoza y Madrid mediante, terminó con la mayor de las alegrías.

Al igual que todos los hinchas de River, Gallardo suele recordar asiduamente aquella gran final que ganó el conjunto de Núñez en el Santiago Bernabéu. En 2019, ante una semifinal de Libertadores frente a Boca, el Muñeco aseguró: "El partido de mi vida fue en Madrid el año pasado, el de mañana es importante, pero no más que eso", en contraposición a lo que había dicho Gustavo Alfaro sobre la semi que también ganaría el Millonario. Tras ese partido, Napoleón también dejaría su mítico "¡sí, sí, sí!" al bajar las escaleras del vestuario visitante de la Bombonera.

Gallardo y la derrota más festejada en la historia de River: clasificación a la final de la Copa en la Bombonera.

En la final de 2018, Gallardo no pudo estar en el campo de juego por una sanción que había recibido durante esa Copa Libertadores. Una vez consumada la victoria, el Muñeco bajó al césped para los festejos y le dijo a sus asistentes: "No hay nada más que esto", realzando el hecho de ser campeones de América frente a Boca. Con el tiempo, el DT revelaría que no pudo ver el tercer gol del Pity Martínez.

La foto de su carrera: Gallardo, la Libertadores y Madrid, una historia para toda la vida.

En el último aniversario del histórico 9 de diciembre, el DT se vistió de evangelizador riverplatense y le habló a un Monumental repleto: "Cierren los ojos e imagínense, la vida te pone a prueba... Si nos hubiera tocado perder el partido, imagínense el dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Ahora abran los ojos y vean a su alrededor, vean, vibren y sientan en su corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Y eso es una realidad y va a ser una realidad todos los 9 de diciembre por el resto de nuestras vidas. Vamos a disfrutar eternamente de este 9 de diciembre", expresó.

Como DT, Gallardo dirigió 24 partidos contra Boca. Fueron ocho victorias para River, once empates y siete derrotas, con tres eliminaciones en copas internacionales y dos finales ganadas. Una de ellas, la de la gloria eterna.