Fórmula 1: Fernando Alonso y Lewis Hamilton estremecen a los fanáticos con una particular imagen

Este fin de semana la Fórmula 1 tendrá nuevamente acción. El regreso tras el verano europeo fue el pasado domingo en Bélgica, competencia que tuvo dos hechos salientes: uno fue la victoria de Max Verstappen tras largar 15° y el otro tuvo como protagonistas a Fernando Alonso y Lewis Hamilton, quienes se tocaron en la primera vuelta cuando luchaban por la segunda posición.

Luego del incidente, el español arremetió contra el británico con una dura frase: “Es un idiota. Sólo sabe conducir saliendo primero”. Sus palabras generaron una fuerte polémica y Lewis también fue picante en su respuesta: "Todo el mundo me está diciendo lo que dijo, así que está bien saber lo que piensa sobre mí. Iba a ir a disculparme hasta que lo escuché”.

Pasaron los días, el tono de la discusión bajó y fue Alonso quien dio el primer paso al reconocer que se equivocó en expresar ese comentario. Primero de todo, Lewis es un campeón y una leyenda de nuestra época. Me disculpo, no pensé lo que dije. No creo que Lewis solo sepa correr saliendo desde delante. Hay hechos que lo demuestran a la perfección”.

“Son cosas que dices en el calor del momento. Nada que dije era verdad, tengo un gran respeto por él. Cuando me acerque a él luego, me disculparé, no tengo problemas con él. La adrenalina de luchar por ser segundo o tercero me hizo decir esos comentarios que no debería haber dicho", cerro.

Luego de su declaración en la rueda de prensa realizada en Zandvoort, el asturiano se acercó a Hamilton para ofrecerle sus disculpas y se sacaron una foto que causó furor en las redes, donde los fanáticos reaccionaron con un sinfín de comentarios felicitando a ambos por tener la grandeza de reconocer sus equivocaciones. El español, de paso, se llevó la gorra que el siete veces campeón posteó horas después del incidente en sus redes sociales. El equipo Mercedes, viralizó la imagen.