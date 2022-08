Fórmula 1: Hamilton y un crudo recuerdo sobre la definición del título de 2021 con Verstappen

Lewis Hamilton es uno de esos personajes del deporte que no se guarda nada a la hora de dar entrevistas. En una extensa conversación con la revista Vanity Fair, el británico se abrió sobre las constantes polémicas que vivió en su carrera en la Fórmula 1, la controversia por su forma de vestir y su infancia. En un foco meramente automovilístico, el piloto de Mercedes no le escapó a la pregunta por la definición del Mundial de Pilotos 2021 contra Max Verstappen y recordó sus sentimientos al terminar la carrera en Yas Marina.

El Gran Premio de Abu Dhabi 2021 pasó a la historia de la Fórmula 1 como uno de los más polémicos que se recuerde. Todos los fanáticos de la Máxima recuerdan el papel de Michael Masi en el título que Verstappen le arrebató de las manos a Hamilton en la última vuelta. Pero nadie se acuerda mejor que el británico: "Mis peores miedos se hicieron realidad. Yo pensaba 'no hay forma de que hagan trampa para sacarme esto. No hay forma, no va a suceder'", aseguró al rememorar los momentos previos a que el exdirector de carreras de la FIA dejara que solo el piloto de Red Bull adelante a todos los rezagados tras el Safety Car producido por el choque de Nicholas Latifi.

Luego, Hamilton agregó que él sabía que algo no cerraba y, una vez finalizada la carrera, no podía creer cómo se había dado la definición: "Yo sabía lo que había pasado. Sabía qué decisiones se habían tomado y por qué. Sí, sabía que algo no estaba bien. No sé si puedo explicar con palabras la sensación que tuve. Recuerdo que me senté con incredulidad. Me di cuenta que tenía que desabrocharme los cinturones, tenía que salir de esta cosa, tengo que encontrar la fuerza".

Hamilton en la portada de Vanity Fair: "Más allá de la línea de meta".

Una vez fuera del Mercedes W12 que parecía imbatible en ese final del campeonato, Hamilton se dio cuenta del mazazo que había sufrido y se encontró con su padre: "Pero no tenia fuerzas Y fue uno de los momentos más duros, diría yo, que he tenido en mucho, mucho tiempo. Mi padre me abrazó y creo que me dijo: ‘Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti’. Tener a tu padre abrazándote de esa manera es una de las cosas más profundas que he tenido", relató.

Tras la gran polémica, Hamilton amagó varias veces con su retiro de la Fórmula 1. Sin embargo, él todavía se cree capaz de vovler a ser campeón mundial y romper el récord de Michael Schumacher como el máximo ganador de la historia: "Estaba pasando por las emociones que estaba pasando, así que nadie podía decirme nada. Cuando te sientes de cierta manera, a veces es difícil salir adelante. Yo, por supuesto, consideré si quería continuar. Todavía estoy en la misión, todavía me encanta conducir, todavía me desafía. Así que realmente no siento que tenga que dejarlo pronto", sentenció.