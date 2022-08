Qué dijo Juanfer Quintero antes de quedarse sin entrar en Independiente-River: “Estoy muy…”

Luego de la dolorosa derrota ante Sarmiento en el estadio Monumental, River venció agónicamente a Independiente en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El gol lo convirtió Matías Suárez, quien ingresó desde el banco. Lo que llamó la atención fue que Juan Fernando Quintero, siempre una alternativa para Marcelo Gallardo, no haya tenido minutos.

¿El motivo? La ausencia del colombiano no se debió ni a una cuestión futbolística ni a un llamado de atención por parte del cuerpo técnico, sino que fue una insólita desatención del Muñeco. Cuando el autor del gol del triunfo ingresó, automáticamente el Millonario se quedó sin cambios: ya había ocupado las dos ventanas anteriores.

En la previa del clásico, Quintero habló de su situación en el elenco de Núñez, en la que cada vez tiene menos minutos: "Estoy muy contento acá. Pero esto es fútbol y uno nunca sabe lo que puede pasar. Fluir con la vida, la recibimos como venga. Marcelo Gallardo es mi amigo, tengo muy buena amistad con él. Es una persona muy sincera".

"Uno tiene que jugar como si fuera el último partido porque nunca se sabe quién está viendo para quizá ficharte. Hay que estar siempre bien, obviamente no va a salir todo bien en todos los partidos, pero siempre con esa mentalidad. Los futbolistas perdemos más de lo que ganamos, como en la vida", sentenció.

Para finalizar, en su diálogo con Dímelo King, canal de YouTube de Colombia, se animó a hablar de su retiro: "¿Llegar a los 35 ó 36 años? Ojalá y Dios lo permita, pero no creo que llegue. Yo creo que hasta los 33 ó 34 es justo. Desde los 15 años estoy en el fútbol profesional. Uno empieza a hacer el post retiro desde ahora, porque son muchas cosas que hemos vivido. El tiempo pasa y eso no se devuelve. Uno quiere compartir cosas con su familia y las personas que más quiere. Todo tiene sus pro y sus contra, pero soy de los que piensa que hasta los 35 no".