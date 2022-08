La picante frase de Chiquito Romero sobre por qué aceptó ir a Boca y no volvió a Racing: “Sabrán ellos…”

Luego de una negociación relámpago, Boca cerró la incorporación de Sergio Romero en la tarde del lunes. Con la llegada de Chiquito, la situación del arco xeneize dio un giro de 180 grados en menos de una semana: Agustín Rossi no renovó su contrato, la dirigencia del club de la Ribera se movió muy rápido para acordar un nuevo guardametas y presentó al histórico jugador de la Selección argentina como nuevo refuerzo. Su debut podría ser tan pronto como el próximo domingo contra Racing, club del que se confesó fanático y se formó como futbolista.

Romero empezó su conferencia de prensa por todo lo alto con una definición de lo que él piensa de su nuevo club: "Boca es el club más grande de la Argentina". Esta contundente frase llamó la atención por su identificación con Racing, por lo que generó la incertidumbre de uno de los periodistas que le preguntó cómo cree que caerán sus dichos en Avellaneda. Sin embargo, Chiquito no se despeinó al dar su respuesta: "Todos somos muy pasionales con el club del que somos hinchas, pero la realidad es que esto es un trabajo y yo tengo que trabajar, tengo familia e hijos. La verdad es que era un paso importante en mi carrera poder tener continuidad y cuando se te presenta este club es muy difícil decirle que no. Si se me hubiese presentado Racing, habría aceptado seguramente pero esa propuesta nunca llegó. Sabrán ellos a dónde tienen que ir a tocar la puerta".

Romero llega a Boca luego de una larga inactividad. Sin embargo, el exarquero de la Selección aseguró que "estoy a disposición" si Hugo Ibarra decide ponerlo como titular. Sin dudas, podría ser un debut más que especial ante el club del que es hincha y con el que debutó en Primera: "No voy a esconder algo que es público: soy hincha de Racing. Pero para mí el fútbol es un trabajo y ahora me toca defender los colores de Boca. Si me toca el domingo, voy a ir a buscar los tres puntos".

Luego, el arquero que tuvo pasos por el Manchester United, Sampdoria, Mónaco y otros agregó que "las casualidades del destino dijeron que puede llegar a ser en Avellaneda pero yo tengo que defender estos colores".

Por otra parte, Chiquito, que jugó cuatro partidos con el buzo de la Academia, aseguró que no tendrá problemas en caso de jugar contra el club de sus amores y volvió a repetir que nadie lo llamó desde Avellaneda: "Cuando se te presenta Boca es muy difícil decirle que no, por eso hoy estoy acá. De Racing nunca me llegó nada"

Luego, Romero habló de la importancia que tiene un arribo a Boca en este momento de su carrera: "Boca se comunicó conmigo para ver si estaba a disposición. Lo pensé muy bien y estoy contento de esta posibilidad. Es un paso adelante en mi carrera. Estoy bien físicamente. Ya terminé la rehabilitación que hice con la gente de AFA. Me encuentro a disposición", aseguró.