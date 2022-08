El furioso desahogo de Matías Suárez tras su gol agónico para la victoria de River: “No lo festejé porque…”

El pasado 6 de julio, cuando River quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores en manos de Vélez Sarsfield, fue la última vez que Matías Suárez estuvo en cancha. La lesión muscular, una más en un año de rachas negativas para el cordobés, lo marginó del verde césped las últimas semanas y es por esto que ante Independiente pudo volver a la actividad ¡y de qué manera!.

El delantero aprovechó la quedó en el primer minuto de adición para darle tres puntos fundamentales a su equipo y, también, seguir ganando en confianza. Tras el remate de zurda de Bruno Zuculini, el delantero se encontró con la pelota, la acomodó y definió de derecha para marcar el único gol del partido en Avellaneda. Lo que se imaginaba que iba a ser un alocado festejo no fue tal y el mismo atacante se encargó de revelar el motivo:

"No lo festejé porque ya contra Vélez me cobraron que la había tocado con la mano, nunca la toqué con la mano, lo aclaro acá. La verdad que fue muy triste que nos roben un gol de esa manera, pero ya pasó. Por eso no lo festejé. Gracias a Dios con este gol, que si lo cobraron, pudimos ganar", manifestó Suárez.

Además, lejos de olvidarse del tema, añadió: "Hicimos un esfuerzo grande, Teníamos mucha esperanza de seguir en la Copa. Son cosas que pasan, el árbitro no estaba seguro de lo que había visto... Tenía muchas dudas y lamentablemente después no lo cobró. Lo aclaro acá, en ningún momento me toca en la mano. Estaba con bronca por eso, teníamos mucha ilusión de seguir".

Para finalizar, sobre las lesiones que lo han perjudicado ene este último tiempo, sentenció: “La rodilla está muy bien. Voy de a poco, Marcelo me va llevando. Creo que estoy para jugar un poquito más, pero cuando me toque, estaré. Cada vez que me toque jugar, voy a tratar de ayudar al equipo”.