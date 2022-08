El fuerte enojo de Insúa en la conferencia tras el empate de San Lorenzo ante Estudiantes: “Nunca…”

Este domingo, tras el 0-0 ante Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo cosechó su octava igualdad en las doce fechas que lleva disputada hasta el momento la actual Liga Profesional. En este contexto, Rubén Darío Insúa habló en conferencia de prensa y demostró todo su descontento con algunas preguntas que no le gustaron.

Nueve minutos iban del complemento cuando el DT decidió meter su segunda modificación. El cartel luminoso confirmó el ingreso de Andrés Vombergar en lugar del paraguayo Adam Bareiro y esto fue un tema de debate tanto entre los hinchas como en la prensa una vez finalizado el encuentro.

Al ser consultado por el motivo del cambio del extranjero delantero con el que cuenta en su equipo, el DT respondió: "La salida de Bareiro, entró en lugar de él Vombergar". Instantáneamente, le preguntaron si en algún momento barajó la posibilidad de jugar con los dos delanteros juntos. "No, no. No, jamás lo pensé", expresó de forma tajante.

Más tarde, en un mano a mano con Omar Porcel para Paso a Paso, histórico programa de los domingos en TyC Sports, el DT se soltó: "Está buena la pregunta, porque fue más amplia de lo normal. Muchas veces te preguntan: '¿Por qué no entró tal?', pero en el fútbol tiene que entrar uno y salir otro".

"Te dicen que tiene que entrar tal, pero no te dicen quien tiene que salir. Si vos ponés doce te sacan los puntos. Teníamos en cancha a Cerutti, que es delantero por afuera y después entró Leguizamón, que también es delantero por afuera. Teníamos en la cancha a cuatro delanteros, hoy eso no lo hace nadie", sentenció Insúa.