El durísimo sarcasmo de Pergolini contra Riquelme por el 'no' de Cavani: "Decí que..."

Desde su renuncia a la vicepresidencia de Boca en marzo de 2021 por desencuentros con Juan Román Riquelme, Mario Pergolini se ha ido convirtiendo en uno de los periodistas más críticos de la actual gestión del Xeneize. Ahora, con motivo del 'no' de Edinson Cavani, volvió a tomar la posta. Bien ácido, como marca su estilo, satirizó toda la novela que duró días y se terminó de disolver este domingo.

"Mbappé que quiere venir, está que casi llega. No sé cómo ya decirle que no. A las siete de la tarde toma un avión. Bah, en realidad viene con el Buquebus. Así que andá a buscarlo al Buquebus. ¿Qué vamos a hacer con todos los uruguayos? Parece que nos están boludeando. Ya está hecho Mbappé, se puso la camiseta y todo, je", ironizó Pergolini en el programa que conduce en Radio Vorterix.

"Esto no es para tapar los problemas, eh. No. No sé que es peor, si esto o el periodismo. Durante el partido (ante Platense) en la cancha era: 'Ya está, ya está hecho'. Falta que llegue ahora...", siguió en tono jocoso.

Inmediatamente después eso, Pergolini bromeó con los hinchas que -confiando en ciertos rumores que decían que Cavani iba a llegar a la Argentina este domingo- fueron al aeropuerto de Ezeiza a esperar que viniera el uruguayo: "Llevaron todo a un nivel tan alto... Decí que no, boludo. No va a pasar nada. Esto no se hace así. Aparte es un tipo que firmó en Inglaterra, Francia, etcétera". Y satirizó una supuesta promesa de Cavani: "Bueno, veo si voy mañana. Si bajo del avión es porque se hace, eh. Si me ves aparecer por Aeroparque, es porque vengo. Es muy raro...".

La historia que subió Pergolini luego de que se conociera que Cavani no jugará en Boca.

Fue finalmente al mediodía del domingo que se confirmó la negativa del charrúa. Al rato, el conductor posteó en su cuenta personal de Instagram: "Cuánto humo, ¿no? En fin, las buenas ya van a venir".

Durante el programa de ESPN F90 de este lunes, el periodista Marcelo Sottile dio al aire un mensaje que Cavani le mandó al productor general del ciclo, el Gallego López, en el cual el delantero afirmaba que "la decisión fue pura y meramente suya, que el problema no fue la plata ni la oferta de Boca" y que "tampoco es cierto que su familia se haya negado a venir a Buenos Aires".