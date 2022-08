El asistente de Ischia reveló el motivo de la histórica pelea entre Riquelme y Palermo en Boca: "Fue una cuestión de..."

Hablar de Juan Román Riquelme, de Martín Palermo o, por qué no de ambos, es sinónimo de hablar de la historia viva de uno de los clubes más grandes del mundo. La historia de Boca, sobre todo la que comenzó con el nuevo milenio, está marcada a fuego por las hazañas logradas, entre otras cosas, por la presencia de dos de los máximos ídolos de la institución. Aunque no sea ninguna novedad hablar de la mala relación que existía entre ambos fuera del campo de juego, nunca nadie se animó a dar detalles de lo que ocurría puertas adentro. Pero a más de una década de aquel enfrentamiento en el seno del vestuario xeneize, Ángel Celoria reveló el motivo del distanciamiento entre los jugadores. El ayudante de campo de Carlos Ischia estuvo entre 2008 y 2009 en Brandsen 805 y fue testigo de lo ocurrido.

Celoria vivió desde adentro el día a día entre dos de los máximos ídolos del Xeneize.

"Ischia tenía una capacidad total para manejar el grupo. La rivalidad entre Palermo y Riquelme existió, sin dudas. La división del grupo existía, pero nunca lo vimos plasmado en la cancha. Nunca vi que alguno de los dos no le diese la pelota al otro", comenzó Celoria, en una entrevista con Infobae.

"Simplemente pasaba que se separaban, no se hablaban, y estaban en el vestuario en distintos sectores, uno tomaba mate en la utilería y el otro en el vestuario. Pero los goles se festejaban y fue la condición que pusieron ambos. Se saludaban únicamente en la cancha, cuando uno de los dos convertía un gol. Nada más", añadió el ex ayudante de campo, quien tuvo que calzarse el buzo de DT en un partido de la Copa Libertadores 2008 por la expulsión de Ischia.

Sobre el trato fuera del terreno de juego, en el día a día, soltó: "Después, se ignoraban en el vestuario. No compartían el mismo grupo y comían en mesas distintas; nunca hubo un clima que afecte el rendimiento del equipo. Eran dos fenómenos como jugadores y personas. Fue una cuestión de vedetismo, de quién era más importante frente al grupo o en el vestuario".

A la hora de hablar de la lucha de egos entre ambos, aseveró: "Sí, por ese motivo. Siempre digo que es igual a cuando caminás por la Avenida Corrientes y observás la cartelera de un espectáculo, quién quiere estar primero en la fila y quién segundo en el cartel. Fue una tontería la pelea de ambos porque no ayudaba en nada, ya que ninguno de los dos necesitaba de eso para ser más importante que el otro".

Para finalizar, sentenció: "No hubo ninguna pelea de puños en el plantel, simplemente estaban separados en dos grupos. Existió la rivalidad, nadie lo puede dudar. No fue agresiva ni se levantaron la mano, tampoco se insultaron. No se hablaban, ni se saludaban en el vestuario, pero sí cuando hacían un gol".