Cavani rompió el silencio y habló del motivo del "no" a Boca: "Sin demasiado enrosque, hay una cuestión..."

La pregunta del millón tras el "no" de Edinson Cavani a Boca es una sola: ¿por qué el delantero uruguayo pasó de querer avanzar en la negociación con el Xeneize un viernes a la tarde a declinar la oferta el domingo al mediodía, llamados con Riquelme mediante?

En el final del programa del lunes de ESPN F90, el Cholo Sottile contó que el productor general del ciclo, el Gallego López, se había comunicado con el goleador charrúa para entrevistarlo, pero el jugador se excusó diciendo que "todavía no es el momento para salir a hablar", tal cual replicó el panelista. Pero a su vez Sottile leyó los mensajes que Cavani le envió a su compañero, clarificando -o no- los motivos que lo llevaron a no aceptar la propuesta de Boca Juniors.

"Él cree que no necesita dar detalles, que no todo debe contarse, pero dice que la decisión fue pura y meramente suya, que el problema no fue la plata, que no tuvo que ver con la oferta de Boca, que no hubo ningún inconveniente y de hecho habla maravillas de Riquelme y del contacto que han tenido siempre y ahora puntualmente. Dice que tampoco es que la familia se negó a venir a Buenos Aires, sino que hay una cuestión que tal vez con el tiempo la sepamos, pero que él ahora cree que no tiene que dar todos los detalles, y que es sin demasiado 'enrosque', por utilizar un textual suyo, es lo que él define", narró el periodista de F90.

"Es una decisión que tomó convenido y no tuvo que ver ni con la propuesta de Boca ni con Riquelme, con quien está agradecido, ni con que su familia no haya querido venir a Buenos Aires", agregó Sottile sobre las palabras de Cavani a la producción del programa.

Cómo fue la negociación entre Cavani y Boca

En la noche de viernes Edinson Cavani había llamado a Juan Román Riquelme para decirle que aceptaba la propuesta económica por 18 meses que Boca le había hecho hace un año y que ahora había vuelto a poner sobre la mesa, pero a través de su abogado le devolvió el contrato con una serie de cláusulas que solicitó para dar el sí definitivo.

Tras una noche larga en el predio de Ezeiza, Boca le respondió en la madrugada del sábado aceptando casi todas las enmiendas: el único inciso al que no accedió fue el de una cláusula de rescisión unilateral para diciembre de 2022 y para junio de 2023, cuando se abre el mercado de verano europeo y el de otras ligas atractivas desde lo económico.

La negativa de Boca tenía que ver con no darle la posibilidad a Cavani de salir en medio de la diputa de la Copa Libertadores 2023, cuya fase de grupos se juega en la primera mitad del año, pero los octavos de final arrancan a mediados de julio. La única vía de salida que aceptaba el Xeneize era si quedaba afuera de la competencia en la fase de grupos. ¿Habrá sido ese el motivo del "no" de Cavani?