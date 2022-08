El sincericidio de Ameal sobre el motivo por el que Boca echó a Battaglia: “Voy a ser más que honesto…”

Sincericidio para Jorge Amor Ameal sobre el despido de Sebastián Battaglia. Boca echó al entrenador después de la eliminación en la Copa Libertadores, puso a Hugo Ibarra como interino y luego lo confirmó. Hasta ahí, todo normal, pero cuando se empiezan a ver los motivos de la salida del anterior técnico se plantea una situación totalmente distinta. Y es el propio presidente de Boca quien reveló por qué prescindieron de Battaglia.

Jorge Ameal, presidente de Boca.

En medio de un vaivén futbolístico que tiene a Boca con tres derrotas y dos triunfos en el ciclo Ibarra, Ameal blanqueó que no fue la derrota en los penales ante Corinthians lo que precipitó la salida de Battaglia. En una entrevista con Radio La Red, el titular del Xeneize aseguró: "Voy a ser más que honesto. A mí las declaraciones de Battaglia no me parecieron felices. Cuando terminás un partido, tenés que aprender de los técnicos que tuvimos como (Carlos) Bianchi y (Alfio) Basile, no podés criticar una gestión, se critica puertas adentro, no para afuera. Yo ahí dije: 'esto no aguanta más'. Ante una adversidad, se busca una excusa".

Decidido, Ameal reveló lo que le dijo al vicepresidente Juan Román Riquelme después de la conferencia de prensa en la que el entrenador criticó la falta de refuerzos: “Y hablé esa noche con Román: dije ‘esto es una barbaridad lo qué pasó, eh'. Tenemos que tratar que los problemas de Boca sean de las puertas para adentro, no para afuera".

Ameal, en ese sentido, explicó que las palabras del DT influyeron más que la eliminación en la Libertadores en su despido: "Creo que las declaraciones. Las declaraciones no fueron nada felices".

Por otro lado, el presidente de Boca se refirió a la salida de Carlos Izquierdoz, después de que el defensor fuera parte importante de una discusión por el dinero de los premios justo antes de jugar la vuelta de los octavos de final con Corinthians: "Un excelente jugador, fueron temas de orden. Esas cosas (los premios) no se hablan. Tenés muchos días para hablar y charlar. No queremos terminar en confrontación con jugadores".

Encima, Ameal dejó muy mal parado a Ibarra, quien había asegurado que el tema de Izquierdoz había sido exclusivamente futbolístico...

¿Es posible la llegada de Ricardo Gareca como entrenador de Boca?

Ameal se refirió a la posible contratación de Ricardo Gareca como entrenador, tras su salida como futbolista a River a mediados de los 80': "Te voy a contar una historia: cuando Gareca y (Oscar) Ruggeri quedan libres, nosotros ingresábamos a la CD con (Antonio) Alegre, yo era directivo. Había un derecho y el derecho era de los jugadores, esa es la realidad por la que fueron a River. Nos dieron dos jugadores y plata, el que trabajó sobre ese tema fue el presidente de la AFA".

"¿Si le abro las puertas? Sí, no hay problema, no proscribimos a nadie, el tema es que haya evaluación y la gente nuestra diga que es el técnico. Yo puedo opinar, pero después los profesionales de fútbol pueden marcar una línea. Yo no estoy en contra de nadie que pueda hacerle bien a Boca", aseguró el presidente del Xeneize.