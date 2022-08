Un jugador de Atl. Tucumán dijo que el árbitro lo amenazó y lanzó una desafortunada frase: "Algún día se va a..."

El final del Boca-Atlético Tucumán tuvo un fuerte ida y vuelta entre los jugadores del Decano y Fernando Espinoza. El referí fue el principal apuntado por los visitantes luego de no cobrar un penal sobre Maestro Puch por un claro codazo de Carlos Zambrano. Aunque el cruce más viralizado fue con Guillermo Acosta, otro futbolista declaró contra el referí y dejó una desafortunada frase.

"Caliente, más allá de la actuación, por la soberbia y la manera amenazante con la que se maneja el árbitro. Yo le fui a hablar con respeto después del partido y se saca el micrófono para que no lo escuchen. Ahí me comienza a amenazar con que me iba a expulsar y esa prepotencia la verdad es que algunos se lo toman mal", disparó Cristian Menéndez, experimentado delantero del conjunto tucumano.

En charla con TyC Sports, el ex Independiente arremetió sin pelos en la lengua contra Espinoza, muy criticado por su actuación en la Bombonera: "Él ya tiene ese perfil bastante soberbio y que no se le puede hablar. Yo creo que los jugadores grandes que le van a hablar con respeto y con argumentos no los puede tratar así", aseguró antes de soltar una fuerte frase fuera de lugar.

La jugada de la polémica: ¿fue penal de Zambrano sobre Maestro Puch?

Aunque aclaró que un referí puede tener errores, Menéndez apuntó contra las actitudes de Espinoza: "Después puede tener aciertos o muchos errores como ayer. Los modos los va a tener que cambiar porque algún día se va a llevar una sorpresa".

Menéndez, muy caliente por el desenlace y las formas del juez del partido, no se guardó nada y expulsó toda su bronca: "Cuando se manejan de esa manera, cualquier error se toma mal. Desde el minuto uno te habla mal, te amenaza con que te va a expulsar. Predispone a un clima dentro de la cancha por su culpa al ser el encargado de cuidar a los jugadores”, explicó.

Por último, el delantero que ingresó en el segundo tiempo habló sobre la gran polémica del final ante Boca: "En la jugada de Maestro Puch que le pegan un codazo, que él no lo toma así, le dije: ‘El chiquito tiene 18 años, cumplió 19 hace pocos días. Por lo menos acercate a Zambrano, que se maneja fuerte, y cuidá a los jugadores más jóvenes’. Su personaje ya cansa y siempre da bronca. Lo vi muy sonriente con los jugadores de Boca, eso sí".

Ante las fuertes declaraciones del jugador de Atlético Tucumán, Espinoza salió al cruce: “Tengo las declaraciones de Menéndez que dice que yo lo amenacé en el partido y que me puedo llevar una sorpresa si no cambio. Voy a ampliar el informe por mi seguridad”.