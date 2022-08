La picante respuesta de Lewis Hamilton sobre los lapidarios dichos de Fernando Alonso

El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 tuvo un inicio muy picante. Lewis Hamilton se tiró por afuera para superar a Fernando Alonso, los autos se tocaron y eso provocó que el británico deba abandonar la competencia en la primera vuelta. Una vez ocurrida la incidencia, el español fue lapidario contra el británico en un diálogo con su equipo.

"Qué idiota! Me cerró la puerta. He tenido una supersalida pero este tío solo sabe cómo conducir saliendo primero", expresó el dos veces campeón. Durante el desarrollo de la competencia, Lewis habló con los medios y reconoció que cometió un error sin dudarlo: “Viendo las imágenes,él estaba en mi punto ciego y no le dejé espacio. Un error fácil de cometer y he pagado el precio”.

Sin embargo, no quedó todo ahí y el británico redobló la apuesta: "Todo el mundo me está diciendo lo que dice sobre mí (el mensaje por radio), así que está bien saber lo que piensa sobre mí. Iba a ir a disculparme hasta que escuché lo que dijo”.

Después del incidente, Alonso pudo continuar y consiguió un resultado más que bueno ya que terminó quinto. En la rueda de prensa, y con las revoluciones más bajas, fue nuevamente consultado y le bajó el tono a la polémica: "Si lo ha dicho él no tengo más que añadir. En la vuelta uno y cerrar la puerta de esa manera me sorprendió un poco. Íbamos segundos y tenemos ese tipo de incidentes y nos retrasa un poco... al menos pudimos acabar".