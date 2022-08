Fuerte rumor en Boca sobre Benedetto: ¿se va en 2023?

Un cambio increíble para Darío Benedetto en Boca. El delantero llegó con perspectiva de convertirse en ídolo, y ahora podría irse por la puerta de atrás. Una imagen que se deterioró en poco más de un semestre, con penales errados, derrotas significativas, peleas con compañeros y, ahora, con la suplencia. Hoy, el rumor más fuerte que corre por el Xeneize es que el Pipa arma las valijas en 2023.

Ya cumplida su sanción interna tras la pelea con Carlos Zambrano, el 9 no será titular en el encuentro contra Atlético Tucumán y su lugar lo ocupará el joven Luis Vázquez. En las últimas horas, el entrenador Hugo Ibarra aseguró sobre el Pipa: "Le vino bien descansar un poco y comprometerse como está ahora con el grupo. Tiene que darle para adelante. Ya está. Lo pasado, pasado".

Una indirecta de "compromiso" con sus compañeros que es un mensaje fuerte. La pelea con Zambrano en el vestuario del Cilindro de Avellaneda no es la única crítica que recibió Benedetto, sobre todo entre el plantel. Internamente, cayó mal que el delantero los expusiera varias veces en público.

¿Algunas actitudes negativas? La arenga que reveló la pelea por los premios y que derivó en la salida de Carlos Izquierdoz. Según indicó Olé, desde Boca esgrimieron que "por esa arenga y por hablar de más, se terminó yendo Izquierdoz". Más tarde, encima, Benedetto reconoció que amenazaron con no concentrarse para jugar contra Corinthians. Eso tampoco gustó en el plantel: "Podía haberla evitado, nos dejó marcados", dijeron internamente.

Entre otros episodios, Benedetto recriminó a sus compañeros en el entretiempo del partido con Godoy Cruz: "Somos unos pelotudos, cinco minutos faltaban", antes de la pelea con Zambrano. Y después de ese caso en Avellaneda, un compañero cercano al peruano acusó al Pipa de ser siempre él quien le reprocha a los demás: "Carlos tuvo razón en lo que le dijo. Podría hablar menos y meter más goles", informó Olé.

Además, Benedetto criticó a Agustín Almendra por su acto de indisciplina y más tarde faltó a un entrenamiento por quedarse dormido después de una salida. En lo deportivo, el presente tampoco es mejor: los penales fallados frente a Corinthians, otro más frente a Talleres, y la falta de goles en ocho partidos seguidos son razones suficientes como para que Ibarra lo siente en el banco.

"Hay un rumor sobrevolando en las últimas horas de qué es lo que va a pasar con Benedetto a partir del año que viene. Si vos me preguntás hoy quién va a ser el 9 de Boca en la Copa Libertadores 2023, yo no puedo asegurar que sea Benedetto. Yo sé que esta suplencia del próximo domingo, que él no juegue como titular, que juegue Vázquez, es algo que a él particularmente le hizo mucho ruido", expresó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports.

"A partir de esto yo sé que la gente que lo maneja está viendo qué pasa con él de acá a fin de año. Si Benedetto de acá a fin de año no consigue la titularidad que él cree que se ganó en su momento por su nombre y lo que hizo en Boca, me parece que el año que viene Benedetto podría buscar salida", agregó Sosa.

Así, entre actos de indisciplina, conflictos internos en el plantel y una crisis deportiva que lo depositó en el banco de suplentes, el futuro de Benedetto en 2023 podría estar lejos de Boca. ¿Sigue o arma las valijas?