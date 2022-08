Video desgarrador: jugadoras se enteraron de la muerte de una compañera en pleno partido

Lo que parecía un simple partido de fútbol de salón en Brasil, le dio la vuelta al mundo por el triste final de la transmisión. Tras el triunfo del Taboao Magnus sobre el Unochapecó, las jugadoras del equipo local se enteraron del fallecimiento de Pietra Medeirosm jugadora de 20 años que se había coronado campeona de la Copa Libertadores 2022 con el equipo.

La joven había sido internada a inicios del mes de agosto debido a una hepatitis autoinmune. Tras ser operada el miércoles 17, tuvo el peor de los finales durante la noche del viernes. A esa misma hora sus compañeras, post partido, se enteraban de la noticia dentro del campo de juego.

Mientras era consultada sobre el análisis del encuentro, una jugadora del Taboao se enteró en vivo de la triste noticia. "Quiero agradecer a todos los que nos están viendo. Nuestro equipo viene de partidos un poco difíciles, no se encontraba en la cancha, pero... oh, no...", manifestó al ver a sus amigas llorar y desplomarse en la cancha. Obviamente, no pudo seguir hablando con el medio encargado de la transmisión.

En su cuenta de Instagram, el club confirmó la noticia: "Con gran pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra atleta Pietra. Agradecemos a todos los que se sumaron en estos últimos días y oraron por ella. Deseamos mucha fuerza a toda la familia y a nuestro equipo. La foto es a color y con esa linda sonrisa...".

En las últimas horas, nuevamente desde su cuenta oficial, la institución volvió a aparecer en las redes con un comunicado oficial respecto a la situación: "Agradecemos todos los mensajes de apoyo a nuestro equipo y a la familia de Pietra. Fueron reconfortantes y de alguna manera alivian el dolor del momento".

"Pedimos respeto en este momento tan difícil, especialmente para nuestras atletas y cuerpo técnico, que sufren de un dolor inconmensurable. Fueron 10 años en el club, 10 años viendo todos los días nuestra camiseta número 27. También pedimos que no se juzgue el momento en que nuestras atletas se enteraron de la noticia. Sabemos que el video es impactante, que quizás ese no era el momento", añadió el Taboao Magnus.

En el escrito, el club prosiguió: "Inmediatamente, después del final del partido la primera pregunta de todas fue '¿Qué pasa con Pietra?' No había necesidad de responder, la mirada triste lo decía todo. La cabeza baja de nuestro supervisor, que aguantó valientemente la noticia durante horas, solo, respetando el pedido de la familia, fue suficiente para que todos entendieran que Pietra nos había dejado.

Para finalizar, atendiendo el deseo de la jugadora, sentenció: "Nuestro luto será en la cancha, todos los días, porque ahí fue feliz. Por eso, comunicamos que en honor a Pietra, que tenía muchas ganas de estar en la lista final de la Copa del Mundo, jugaremos la competición".