El campeón del mundo con Boca que le dijo "no" a Riquelme para sumarse al Consejo

Hablar de una de las épocas más importantes de la rica historia de Boca es, sin duda, referirse a lo sucedido en el inicio del milenio. Con Carlos Bianchi a la cabeza el Xeneize conquistó el mundo y puso de rodillas, nada más y nada menos, que al Real Madrid de los galácticos. En este contexto, un exjugador que alzó el título de la Copa Intercontinental en el año 2000, se refirió al llamado que recibió por parte de Juan Román Riquelme para integrar el Consejo de Fútbol.

El ex mediocampista vistió los colores de Boca entre el 2000 y 2002.

Se trata de Julio Marchant, quien defendió los colores del Xeneize por dos años. El ex mediocampista se animó a hablar de su relación con el actual vice de la institución: "Es buena. Estoy muy agradecido a él porque se me acercaba y me daba consejos. Eso siempre lo valoré. Riquelme trataba de corregirme cosas. Hemos compartido fuera de la cancha algún asado. Me invitó a su casa".

A la hora de revelar si fue llamado por el 10 para integrar el Consejo de Fútbol, soltó: "Como estoy trabajando en Santiago, no pude sumarme. Es más, cuando lo recibí en el estadio que vino a jugar Boca, tuve una charla con él y me aconsejó: ´No es el momento para que vengas a Boca. Dale con todo y te felicito por tu trabajo en el estadio´. Entendió mi situación y por eso, sigo trabajando en mi provincia". Lo cierto es que Marchant es director de Relaciones Públicas del Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, su ciudad natal.

Recordando lo que fue el histórico partido ante el Merengue, que significa la última final internacional que perdió el equipo español, expresó: "En la previa contra el Real Madrid le escribí a Battaglia que ganábamos por 2-1 con un fibrón del japonés Watari. Jugué a ser adivinador ese día. En las prácticas previas al encuentro, con Sebastián le firmábamos camisetas a los japoneses presentes. Un día, me quedé con un fibrón que utilicé en la previa al partido para escribirle en el apoyacabeza del bus que íbamos a ganar por 2 a 1 cuando nos dirigíamos rumbo al estadio".

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, le dedicó unas palabras a Carlos Bianchi, el responsable del Boca multi campeón a inicios del año 2000: "Es un técnico que tenía la facilidad de motivar al plantel. No había un futbolista que no quisiera ir a entrenar porque entendía que si hacia bien las cosas, iba a tener su oportunidad. Eso le generaba a los jugadores y era una virtud del entrenador que al final quedó demostrado en encuentros puntuales, cuando les daba chances a algunos de mostrarse y estos sabían aprovecharlas".