La contundente frase de un ídolo del Manchester United para bancar a Lisandro Martínez: "Si lo ponés en el City..."

Al igual que para todo el equipo, el inicio de Lisandro Martínez no fue fácil en el Manchester United. Luego de un 4 a 0 demoledor del Brentford en el primer tiempo, el central de la Selección argentina fue reemplazado en el entretiempo por Erik Ten Hag, el DT que apostó por él y lo llevó a Inglaterra a cambio de más de 60 millones de dólares. Más allá de su flojo rendimiento en los primeros dos partidos de la Premier League, el ex Defensa y Justicia recibió críticas por su estatura pero un histórico de los Red Devils salió a defenderlo.

En una semana turbulenta en Old Trafford, Martínez fue uno de los más criticados por el público y la prensa. Entre ellos, Gary Neville, excapitán del United. liquidó al central rosarino: "Si fichás a un central de 1,75 metros, no podrás competir en la Premier", sentenció el panelista de Sky Sports. Sin embargo, Wayne Rooney, máximo goleador histórico del Manchester, no dudó en defender al argentino.

Algunos días atrás, Rooney fue noticia por defender a Lionel Messi y exponer a Kylian Mbappé en la interna del PSG. En esta ocasión, el exdelantero y actual DT en la MLS bancó al fichaje estrella del Manchester United: "Tiene el potencial para ser un central brillante en la Premier: Si ponés a Martínez en el City, no habría cuestionamientos", sentenció Wazza.

Luego, Rooney justificó su opinión sobre Martínez con ejemplos de otros centrales que no eran muy altos pero tuvieron éxito en la última época del fútbol europeo: "Fernandinho jugó ahí y Mascherano fue brillante de central, y ninguno de los dos es muy alto", respondió.

Al parecer, el tiempo puso las cosas en su lugar y le dio la razón a Ten Hag y a Rooney: Martínez fue titular en el clásico ante el Liverpool, el United ganó y el argentino fue clave para aguantar los ataques de los Reds, al punto de sacar un gol en la línea y recibir los aplausos de Old Trafford tras acalambrarse por el esfuerzo empleado.