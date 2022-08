La fuerte decisión de Agustín Canapino a días de una fecha muy especial del Turismo Carretera

"Si lo cambiamos es porque estamos seguros de que es igual o mejor del que tenemos", esa frase la dijo Agustín Canapino en la previa del ensayo que realizó ayer en La Plata. El de Arrecifes puso en pista el Chevrolet con el que viene corriendo desde la primera fecha del Turismo Carretera y lo comparó con el nuevo que construyó el equipo JP Carrera. Al finalizar, realizaron un análisis sobre los parámetros que entregó cada unidad y confirmó, en las redes sociales, que estrenará auto en San Juan.

"Ayer tuvimos una excelente prueba junto al @EQUIPOJPCARRERA. Arrancamos muy temprano, hicimos ensayos aerodinámicos y luego comenzamos a girar en pista con ambos autos. Finalmente decidimos ir con el auto nuevo, así que estrenaremos este fin de semana la nueva Chevy. Gracias @LemaGusti y todo el JP por tanto trabajo y profesionalismo. Allá vamos!!", escribió.

Esta decisión, entonces, marca que la flamante herramienta mostró un mejor rendimiento y envía un claro mensaje para los rivales del Titán por el campeonato. Con el "viejo", Canapino subió cinco veces al podio y ganó tres de las ocho fechas que se llevan disputadas de la actual temporada. Además logró 2 pole position, se impuso en 5 series y marcó 4 veces el récord de vuelta.

De igual manera, el cambio no implica que el cuatro veces campeón lo utilice hasta final de la temporada. El próximo fin de semana puede que no funcione como en el ensayo y de esa manera decidan volver atrás. Eso si, el margen es solamente de dos fechas (San Juan y Paraná) ya que una vez que comience la Copa de Oro no podrá hacerlo.

Canapino y Santiago Mangoni, ambos pilotos del JP, son los únicos que hasta el momento tienen asegurada su participación en el mini torneo que definirá al campeón. Luego se ubican Germán Todino (Torino/235), Mauricio Lambiris (Ford/228,5), José Manuel Urcera (Torino/212), Juan Bautista De Benedictis (Ford/197), Esteban Gini (Torino/197), Jonatan Castellano (Dodge/196) y Mariano Werner (Ford/193). El “grupo de los 12” ahora lo cierran Julián Santero y Leonel Pernía.

Ya se habilitó la venta de entradas online para presenciar el denominado “Desafío de las Estrellas Shell V Power” donde la grilla de la final será por sorteo y luego deberán realizar dos paradas obligadas en boxes para recargar combustible o cambiar neumáticos. Pueden adquirirse en forma online a través de Autoentrada y los valores son los siguientes: