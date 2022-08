Fórmula 1: Alpine no pierde tiempo y anuncia que una joven estrella ocupará el lugar de Fernando Alonso

Luego del bombazo que significó el anuncio de Aston Martin sobre la llegada de Fernando Alonso al equipo en la próxima temporada, Alpine no perdió tiempo y este martes confirmó quién ocupará el lugar que deja el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1. Pese a que hubo muchos nombres sobre la mesa, finalmente eligieron al australiano Oscar Piastri.

El joven piloto fue campeón 2021 de la Fórmula 2 y antes había ganado en 2019 el de la Fórmula Renault Eurocup y en 2020 el de la Fórmula 3. "Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023", indica el comunicado del equipo.

Otmar Szafnauer, director del equipo, habló sobre la elección: "Oscar es un brillante talento. Estamos muy orgullosos de haberlo apoyado durante un camino difícil por las categorías inferiores. Durante nuestra colaboración los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse y madurar en un piloto que es más que capaz de competir para la Fórmula 1".

"Junto con Esteban (Ocon), creemos que el dúo de pilotos nos dará la continuidad que necesitamos para conseguir nuestro objetivo a largo plazo de poder pelear por victorias y campeonatos”, agregó. Si bien la información fue compartida por la propia escudería, llama la atención que no hay declaraciones del elegido y esto alimenta algunos rumores que hablaban de un principio de acuerdo de Piastri con el equipo Mclaren.

Sin embargo, Szafnauer explicó que el equipo no había llegado a un acuerdo inmediato con él, porque las cosas no estaban del todo resueltas en un movimiento natural que se esperaba ante la salida de Fernando Alonso, De igual manera afirmó que los acuerdos contractuales que tenían las partes significaban que no había duda de que podrían llamarlo para el próximo año.

"Nuestras obligaciones con él este año era ser un piloto de reserva, para también ponerlo en el coche del año pasado por una cantidad significativa de tiempo. Llevamos más de la mitad de ese programa de 5.000 km, que no es poco, en el coche del año pasado, para tenerlo listo para competir el año que viene. Por lo tanto, tenemos un contrato legal con él en el futuro para el 2023. Y si se toma una opción, para el 2024. Así que no sé lo que ha hecho con McLaren. Como he dicho, no estoy al tanto de eso", cerró.