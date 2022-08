Escándalo en la F1: el fuerte desplante de la joven estrella Piastri a Alpine tras la salida de Alonso

Luego de un rocambolesco Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 encaró esta semana como la primera de cuatro que tendrá el parón veraniego. Sin embargo, la Máxima no descansa ni cuando los pilotos están de vacaciones y empezó el lunes con la sorpresiva confirmación de que Fernando Alonso deja Alpine para sumarse a Aston Martin a partir de 2023. El asiento libre que deja el bicampeón del mundo en la escudería francesa levantó muchas suspicacias sobre su reemplazante. Este martes , el equipo propiedad de Renault hizo la lógica y anunció a Oscar Piastri, una de las mayores promesas del automovilismo mundial, pero pocos vieron venir el comunicado del joven australiano que desató un escándalo.

El comunicado oficial de Alpine en el que aseguran a Oscar Piastri como piloto a partir de 2023.

En la tarde del martes, Alpine y hasta la propia Fórmula 1 anunció la llegada de Piastri: "El equipo BWT Alpine F1 confirma al piloto reserva de 21 años, Oscar Piastri, como compañero de de Esteban Ocon a partir de 2023. En línea con los compromisos adquiridos por la escudería con el joven australiano, Oscar será ascendido a piloto titular y ocupará el asiento de Fernando Alonso a partir del próximo año", dice el comunicado oficial. No obstante, el australiano, último campeón de la Fórmula 2 y llamado a lograr grandes cosas, se negó de forma rotunda a subirse al auto de la escudería gala.

En un tuit tan consiso como fuerte, Piastri rechazó la propuesta de Alpine, equipo que lo tenía como la joya de su academia y proyecto de campeón mundial: "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que pilotaré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año", sentenció el piloto de 21 años.

El fuerte comunicado de Piastri sobre su rechazo a Alpine.

Según el sitio especializado The Race, Piastri habría tenido una cláusula en su contrato que exigía a Alpine encontrarle un asiento para la temporada 2023 antes de terminar el mes de julio. De no conseguir un lugar, el australiano tenía vía libre para negociar con cualquier equipo y ahí es donde entra McLaren a la ecuación: el equipo con base en Woking, Inglaterra habría llegado a un preacuerdo con la joven estrella y su representante, el expiloto Mark Webber.

Oscar Piastri, la joya de la Fórmula 1 que se plantó ante Alpine.

Ahora, todo parece llevar a una batalla legal entre Piastri y Alpine. Los franceses, mediante su jefe de equipo Otmar Szafnauer, aseguran que el australiano tiene "tiene una obligación contractual con nosotros y nosotros con él, que hemos cumplido durante todo el año y son obligaciones con opciones para 2023 y 2024". Mientras que el joven piloto y Webber habrían llegado a un precontrato con McLaren al ver que la renovación de Alonso con la escudería gala era un hecho.

En medio de este lío, Szafnauer se refirió a la salida de Alonso, a quién le agradeció por su paso por Alpine pero también aseguró que no habló con él por que el español "está en un barco, creo, por la zona de las islas griegas". Sin embargo, el experimentado piloto subió fotos desde su casa en Oviedo y las redes sociales tomaron esto como motivo de risa contra el equipo francés.

Y Alonso sube esto a Instagram. Estoy llorando es el mejor día de mi vida pic.twitter.com/r7QDzWVGE2 — Víctor Abad (@victorabadf1) August 2, 2022

De esta manera, la novela entre Piastri y Alpine recién comienza. Además, esta historia tiene como punto de origen la sorpresiva salida de Alonso a Aston Martin y a McLaren como actor de reparto fundamental, ya que el equipo naranja habría contratado a la máxima promesa de la categoría aún teniendo a Daniel Ricciardo, quien había dicho que quería renovar con los ingleses y ahora podría volver a la escudería francesa. Bienvenidos a la Fórmula 1 o, como también la llaman, el Gran Circo.