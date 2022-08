El jugador extranjero con el que Riquelme sueña para reforzar a Boca en 2023

El viejo deseo de Juan Román Riquelme para el plantel de Boca se podría reflotar en las próximas horas. Es que el Xeneize quiere a un futbolista extranjero como refuerzo para 2023. Futbolista de selección, el paraguayo Ángel Romero es el objetivo azul y oro para la próxima temporada.

Ángel Romero, la figura paraguaya que quiere Riquelme para Boca.

Según TyC Sports, el hermano mellizo de Oscar, quien actualmente juega en Cruz Azul de México, es el jugador que Riquelme quiere para reforzar a Boca en el lugar del lesionado Exequiel Zeballos, quien estará entre cuatro y cinco meses sin jugar.

Si bien no es la primera vez que Riquelme pretende contratarlo y ya pidió condiciones por él, Romero vuelve a aparecer como una opción, aunque su llegada sería recién en 2023 y no para reemplazar al Changuito. Es que el paraguayo termina su contrato con Cruz Azul en diciembre y el Xeneize buscaría traerlo si no renueva. Si decidieran contratarlo ahora mismo, habría que pagar un importante resarcimiento económico al equipo mexicano.

Boca cuenta con el aval de la AFA para incorporar a un jugador debido a la durísima lesión que de Zeballos en el encuentro frente a Agropecuario por la Copa Argentina. En ese sentido, el Consejo de Fútbol empezó a analizar las posibilidades que existen en el mercado para reforzar a un equipo golpeado anímicamente.

Según indicó TyC Sports, el delantero colombiano Diego Valoyes de Talleres de Córdoba sería otro de los futbolistas apuntados, difícil por la altísima cotización que le puso su presidente Andrés Fassi, sin embargo Riquelme preferiría a Romero. Así, Boca medita si esperará al hermano de Oscar por un par de meses u opta por buscar en otro lado.

Ángel Romero, por su parte, había confesado el interés de Boca después de lograr el campeonato de la Supercopa de la Liga de México. "En enero hubo un acercamiento, preguntaron mi condición, qué propuesta tenía, pero no más que eso. No hubo propuesta formal", reveló el delantero.

De todas formas, el interés no se trasladó al último mercado de pases, y el paraguayo aseguró: “Para este mercado no me llamaron". ¿Llamará Riquelme ahora o intentará asegurárselo para 2023?