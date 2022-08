Zambrano se quejó de la sanción de Boca y contó detalles de la piña de Benedetto: "Fue un..."

El escándalo que se vivió en el entretiempo del Boca 0 - Racing 0 con las trompadas que hubo entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano no quedó sin efecto. Ambos jugadores fueron sancionados con dos partidos de penitencia. El peruano dio detalles de la pelea y se quejó de la multa, porque él "sólo recibió".

Así salieron a jugar la segunda parte Zambrano y Benedetto, después de haberse agarrado a las trompadas.

“No estoy de acuerdo con la sanción porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar", argumentó Zambrano. Y en una nota que le dio a Trome, reveló cómo se suscitó el incidente: "Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve".

Después de que finalizara el primer tiempo, Benedetto reunió al equipo en el círculo central y lanzó una crítica acerca de cómo defendió Boca en esos 45 minutos iniciales: "¡Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol, boludo! ¡Tomen marcas ahí!". Este comentario del Pipa no le cayó para nada bien a Zambrano que, rumbo al vestuario, reaccionó recriminándole: "Vos callate y hacé un gol". Luego de eso, ambos jugadores se fueron a las manos y tuvieron que interceder para separarlos tanto los compañeros como la Policía.

A su vez, el peruano le bajó el tenor al episodio: “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón. No soy mucho de ver las noticias que se publican en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”.

Tanto Zambrano como Benedetto no serán parte de las convocatorias de Boca para los partidos frente a Rosario Central (17/8) ni Defensa y Justicia (21/8). El club sacó un comunicado oficial informando esta decisión.