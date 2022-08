El comunicado oficial de Boca con la sanción a Benedetto y Zambrano

No fue un domingo fácil para el mundo Boca. Además de haber sido superado durante casi 70 minutos en el clásico ante Racing, la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano sobrepasó un límite. Así se los manifestó Juan Román Riquelme luego de la reunión que mantuvieron este domingo por la noche. Ahora, desde la página web del club, se oficializó la sanción para los protagonistas del jugadores implicados.

En un escrito publicado en su sitio web oficial, el club escribió: "El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos".

Luego del partido en Avellaneda, el vice del Xeneize fue hasta la concentración y bajó un contundente mensaje: "Cruzaron la línea. Le faltaron el respeto a los hinchas y a la historia. Esto no es boxeo. Los domingos, hermandad. El resto de los días no me importa lo que hagan ni como se llevan".

Ya conocidas las medidas que se tomarán con ambos jugadores, el Xeneize se prepara para lo que será un partido especial. Este miércoles, desde las 21.30, Boca recibirá al Rosario Central de Carlos Tevez en la Bombonera. De este modo el Apache volverá a lo que fue su casa tras la conferencia de prensa, brindada a mediados del 2021, donde confirmó que se alejaba del club que lo vio nacer.

Pensando en dicho reencuentro, desde Brandsen 805 ya están planificando un recibimiento acorde a lo que significa el Apache para la institución. Si bien no se brindaron detalles, se espera una gran ovación de los cuatro sectores del estadio, además de un reconocimiento que seguramente será entregado en el campo de juego por algún directivo.