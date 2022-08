Las frases bomba de Riquelme al plantel de Boca tras el escándalo entre Benedetto y Zambrano

Cuando todos imaginaban que el lunes sería para hablar de lo que sucedió adentro de la cancha en el clásico entre Racing y Boca, un nuevo acto de indisciplina se llevó todas las miradas. La pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, quien se llevó visiblemente la peor parte), derivó en que Juan Román Riquelme tomara cartas en el asunto, fundamentalmente luego de que Hugo Ibarra, en su diálogo con la prensa, reconociera que tal inconveniente existió.

Tato Aguilera, periodista que sigue el día a día del Xeneize en TyC Sports, reveló detalles de la reunión: "Los futbolistas ya se retiraron. Voy a contar un poco como se dio la reunión y qué les dijo Juan Román Riquelme a los jugadores"

"Cruzaron la línea", "Le faltaron el respeto a los hinchas", "Esto no es boxeo", "Los domingos, hermandad. El resto de los días no me importa lo que hagan ni como se llevan"... estas fueron algunas de las frases que reveló el mendocino con respecto a la charla que mantuvo el vice con los jugadores dirigidos por Hugo Benjamín Ibarra.

Noticia en desarrollo...