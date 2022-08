Aclamado Dubai fue el mejor del clásico del domingo

Aclamado Dubai fue una de las grandes figuras de la buena jornada de carreras que se ofreció hoy en el Hipódromo de Mendoza. La reunión contó con un excelente marco de público. Y las cuadreras, tal como todos estábamos esperando, volvieron a ser la columna vertebral del turf mendocino. Un gran número de personas llegaron hasta la Catedral desde distintos puntos de la provincia, la mayoría de ellos atraídos por las cortas (esta vez hubo clásico “picante” y ni una sola carrera de tres animales). Por primera vez en el año las cuadreras estuvieron a la altura y los aficionados respondieron llenando las tribunas. La fórmula de cortas importante más largas de nivel es la más vieja del turf de la provincia. Una lástima que esta dirigencia se haya tomado tanto tiempo para “enderezar” el barco. Ojalá el futuro continúe ofreciendo reuniones de buen nivel y sobre todo cuadreras conformadas con buen criterio.

ACLAMADO MOSTRÓ SU ENORME REGULARIDAD

Aclamado Dubai se quedó con el Clásico “General San Martín” luego de vencer por varios cuerpos a Bollani. El representante de la caballeriza La Gran Fortuna fue una verdadera máquina de correr y demostró estar muy por encima del lote al que le tocó enfrentar. El ganador vino alternando entre el tercero y el cuarto lugar, siempre con Bollan firme en la vanguardia. Cuando pisaron la recta final Sergio Fernández “piso” el acelerador de Aclamado Dubai y este pasó de largo para encomendarse hasta el disco. Al final cruzó con seis largos de ventaja sobre Bollani en un tiempo de 1’ 39” 3/5 para la milla (la cancha estuvo brava todo el día). Tercera quedó Oriental Beauty y cuarto fue Malaikan(no levanta cabeza el crack).

Nueva victoria para el bueno de Aclamado Dubai (uno de los caballos más parejos del medio) y celebración para su cuida Jorge Stirpa y el experimentado jinete Sergio Fabián Fernández.

POSEIDÓN EN LA CORTA

El clásico cuadrero de la fecha es uno de los más importantes que se haya disputado en tiempo en el Hipódromo y trajo como anotado al bueno de LC HiddinFrom Signed (Poseidón en la calle). El alazán de Malargüese quedó con un triunfo bárbaro luego de doblegar por ¾ de cuerpo a Armas Signed Penacho (Don Juan en la calle) y marcar el buen tiempo de 16” 2/5 para 290 metros (nuevo récord). El ganador es entrenado y fue dirigido al triunfo por ese gran profesional de nombre Oscar Salvo. Ojalá en poco tiempo podemos darnos el lujo de ver nuevamente el bueno de Poseidón por estos lares.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada será compartida entre Cristóbal Delgado (entrenador) y Rodrigo Argüello (jockey) quienes redondearon un muy buen doblete de victorias. Arrancaron con Arisin en la octava y completaron con Peluche en la novena. Para el cuidador,hubo doble festejo además porque fue su primera presentación en el medio luego de un breve tiempo entrenando en Chile.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputa el próximo domingo 21 de agosto en La Punta. Mientras que en Mendoza la actividad regresará el domingo 2 de septiembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “INFANTA MERCEDES DE SAN MARTÍN” - (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RÁCULA INC 57 W. Escudero

2° SPIRITU DIFERENTE 57 D. Gómez 2 cpos

3° MONITA CÓSMICA 57 J. Gómez 5 cpos

U° EAST PRUSSIA 57 S. Quinteros 2 cpos

No corrieron: (2) RUN LUH. Dividendo del Ganador: $ 1,35. Dividendo de la Combinada: $ 2,40. Tiempo: 1’ 2” 3/5. Por: E. Dubai y School Inc, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “EL GRAN CAPITÁN” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ES UN CAPO 53 S. Quinteros

2° AMIGO ROLANDO 57 J. Gómez 8 cpos

3° CAP RIMOUT 57 W. Escudero 4 cpos

U° MORO DE NÚMERO 56 S. Fernández 1 cpo

No corrieron: (2) CANDY EMBRUJADO, (4) EVO AFORTUNADO. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 13,70. Tiempo: 1’ 10” 1/5. Por: Storm Surge y Escama, de 8 años. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marcos. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “EMILIA ROMAGNA” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BRANNISTER 59 R. Bermúdez

2° CARLOS MOLTRA 59 L. Escudero 1 ½ cpos

3° EL SUFRIDO 58 W. Escudero ½ cbza

4° MÁGICA FITZ 58 E. Flores 2 cpos

U° LIBIA 59 R. Argüello 2 cpos

No corrieron: (1) INTENCIONADO BOY. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 5,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,05 Tiempo: 22” 4/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F.

4 ta carrera

Premio: “DÍA DEL VETERINARIO” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AZAROSO BIZ 56 N. Aguirre

2° LITTEL SPRING 57 (*) C. López 1 ½ cpos

3° VIAJE A DISNEY 57 S. Fernández 2cpos

4° GAUCHO KING 59 J. Campanello 4 cpos

U° FURY’S GAME 59 R. Argüello 2 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (3) LUZ CAUTIVA, (5) POLKAN ROLL, (8) FLORO LETHAL. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 6,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,50. Tiempo: 30”. Por: El Azor y Marsellesa Biz, de 8 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Los Ángeles. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “YAPEYÚ” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMMA SAGITAL 54 J. Gómez

2° EVO ENDIABLADO 56 C. López 1 ½ cpos

3° PORCHY (*) 54 F. Campos 2 cpos

4° PRADA GIRL 53 S. Quinteros 9 cpos

5° CHOICE HERO 57 S. Fernández cbza

U° BARÓN SUREÑO 55 E. Gaete 4 cpos

No corrieron: (4) SUVERSIVA JOHAN. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 7,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 4. Dividendo de la Trifecta: $ 7,05. Tiempo: 1’ 20” 2/5. Por: Emmanuel y Stormy Sagital, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos.

6ta carrera

Premio: “COMBATE DE SAN LORENZO” – (Cat. Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° THE JAN GREELEY 58 D. Gómez

2° LOVELY LETTER 53 S. Quinteros 11 cpos

U° ENCRISPADO 55 F. Campos 2 cpos

4° TOUT PASSE 57 S. Fernández

5° DREAD 56 H. Betansos

6° ELLIDER 56 J. Gómez

U° URBAN BLOCK 56 W. Escudero

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,65. Dividendo de la Combinada: $ 10,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,80. Dividendo de la Trifecta: $ 15,65. Tiempo: 1’ 33” 4/5. Por: Horse Greeley y Catcher The Jan, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “GALLEGO JUANCHO” - (Extraoficial) - 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TAQUILLERO 58 L. Escudero

2° MALENA 58 C. López 1 cpo

3° ZAFIRA 59 J. Campanello hocico

4° ROBIN PRO 60 R. Bermúdez 1 ½ cpos

U° CHINITO 58 R. Herrera 4 cpos

No corrieron: (3) LULY POP. Dividendo del Ganador: $ 2,65. Dividendo de la Combinada: $ 32,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,70. Tiempo: 13” 3/5. Cuidador: J. Soria. Stud: Catalina 9/1/1992. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “FRANQUITO” – (Extraoficial) - 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ARISIN 59 R. Argüello

2° JUAN CHARRÚA 61 J. E. Alves S. ¾ cpo

3° BAMBI NATOR 59 J. Campanello 1 cpo

4° SOLAMENTE TOP 58 F. Campos ½ cpo

U° CARTA BLANCA 58 S. Quinteros ½ cpo

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 9,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,10. Tiempo: 13” 2/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: El Japonés. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Premio: “CHICKS LIGERO” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PELUCHE 58 R. Argüello

2° PILI DASH 58 F. Pavez 1 ½ cpos

3° EUCLIDIANA 58 E. Gaete ½ cpo

4° DOÑA AUDE 58 R. Herrera 3 cpos

U° BANDIDO LADINO 61 J. E. Alves S. ½ cpo

No corrieron: (5) EVER CHAMP. Dividendo del Ganador: $ 1,90. Dividendo de la Combinada: $ 7,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,35. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Cuatro Hermanos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “PADRE DE LA PATRIA” – (Extraoficial) - 290 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LC HIDDIN FROM SIGNED 62 O. Salvo

2° ARMAS SIGNED PENACHO 58 M. Rojas ¾ cpo

3° LOGRADA SOLA 58 L. Escudero ½ cbza

U° SUPREMO 58 M. Ortíz 3 cpos

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 4,10. Dividendo de la Combinada: $ 9,05. Tiempo: 16” 2/5 (Récord). Cuidador: O. Salvo. Stud: El Pacha. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera

Clásico: “GENERAL SAN MARTÍN” – (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ACLAMADO DUBAI 60 S. Fernández

2° BOLLANI 54 J. Gómez 6 cpos

3° ORIENTAL BEAUTY 57 S. Quinteros 3 cpos

4° MALAIKAN 60 W. Escudero ½ cpo

U° ANIMAL INSTINCT (*) 57 C. López s/aprec.

(*) Cruzó al tranco.

NO CORRIERON: (5) OLIMPIC HERO. Dividendo del Ganador: $ 2,20. Dividendo de la Combinada: $ 10,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,15. Tiempo: 1’ 39” 4/5. Por: E Dubai y Aceptificada, de 5 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Sport de El Relator / Noticias de Turf.