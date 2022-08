Oriental Beauty quiere ser la reina de la tarde

El Hipódromo de Mendoza ofrecerá hoy un programa compuesto por once competencias. La primera se larga a las 10.30 y por primera vez en mucho tiempo se cobrará entrada ($ 500). Habrá que ver como resulta esta nueva medida. En la actualidad es normal que se cobre ingreso en las jornadas de cuadreras e incluso en algunos Hipódromo del interior. Pero no así en Palermo, San Isidro y La Plata donde históricamente la entrada ha sido y es gratuita. El sistema de cobro en Mendoza es toda una incógnita, pero la dirigencia confía en que funcione. Seguramente algunos aficionados y propietarios no tendrán problema en abonar el ticket siempre y cuando vean que las recaudaciones luego son volcadas en arreglos para la Catedral. El nuevo sistema está comenzando y habrá que esperar algunos meses para tener una conclusión más clara sobre la situación.

En referencia a la programación habrá que aclarar que habrá buenas cuadreras (primera vez en el año que esto sucede). La jornada cuenta con varias pruebas “cortas” numerosas y de hecho no habrá ninguna de sólo tres ejemplares (luego de tanto insistir parece alguien nos escuchó sobre esta situación).

El clásico central del día será el “General San Martín” a disputarse sobre 1600 metros. La prueba cuenta con las presencias de tres animales muy destacados del medio como: Oriental Beauty, Malaikan y Aclamado Dubai. La yegua viene de escoltar a Urban Legend en la corta del día del “Santo Patrono Santiago” en lo que fue el mejor tiempo de aquella tarde. Y antes de eso había vencido a la brava Forest Rimout, también en gran registro en otra prueba de 1200 metros. Sube de tiro la zaina de Los Vacos (hoy corren la milla) pero confiamos en su gran momento. No hay que olvidar que la hija de Stay Thirsty es ganadora de tres en Palermo (dos de ellas en 1600 metros).

Le sale al cruce el bravo Malaikan, ganador este año del Vendimia. Sus últimas dos salidas a la pista no dicen mucho (noveno de Constanzo en el Santiago y antes tercero sobre cuatro participantes de Lord Triumph en el “25 de Mayo”). Pero igualmente todos sabemos que si lo dejan tomar vuelo adelante es doble caballo y muy capaz de sumar una nueva victoria a su eficaz campaña.

Aclamado Dubai por su parte es uno de los caballos más ganadores de la temporada 2022. En su última salida a la arena fue segundo del bueno de Forasteiro (consagrado hoy el mejor millero de la provincia). Es buen caballo el pensionista de Jorge Stirpa y por ende lo seleccionamos como uno de los bravos de la contienda.

Entre las cuadreras la más importante es la décima del programa (Clásico “Padre de la Patria” sobre 290 metros) donde nos jugamos a manos y patas del sureño LC Hidden FromSigned.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera – 1000 metros - 10.30 horas

(Perdedoras)

1-Monita Cósmica

2-Run Luh

3-Rácula Inc

4-Spiritu Diferente

5-East Prussia

GANADOR: (3) RÁCULA INC

ENEMIGO: (4) SPIRITU DIFERENTE

SPORT: (1) MONITA CÓSMICA

2da carrera - 1100 metros - 11.10 horas

(Perdedores)

1-Amigo Rolando

2-Candy Embrujado

3-Es Un Capo

4-Evo Afortunado

5-Cap Rimout

6-Moro de Número

GANADOR: (6) MORO DE NÚMERO

ENEMIGO: (3) ES UN CAPO

SPORT: (4) EVO AFORTUNADO

3ra carrera - 400 metros - 11.50 horas

(Concertada)

1-Intencionado Boy (Marucho)

2-Mágica Fitz

3-Brannister

4-Libia

5-Carlos Moltra

6-El Sufrido

GANADOR: (5) CARLOS MOLTRA

ENEMIGO: (6) EL SUFRIDO

SPORT: (4) LIBIA

4ta carrera - 500 metros - 12.30 horas

(Perdedores)

1-Little Spring

2-Gaucho King

3-Luz Cautiva

4-Azarozo Biz

5-Polkan Roll

6-Viaje a Disney

7-Fury's Game

8-Floro Lethal

GANADOR: (3) LUZ CAUTIVA

ENEMIGO: (4) AZAROZO BIZ

SPORT: (6) VIAJE A DISNEY

5ta carrera - 1300 metros - 13.10 horas

(Ganadores de una o +)

1-Evo Endiablado

2-Porchy

3-Prada Girl

4-Subversiva Johan

5-Barón Sureño

6-Choise Hero

7-Emma DiGital

GANADOR: (2) PORCHY

ENEMIGO: (1) EVO ENDIABLADO

SPORT: (4) BARÓN SUREÑO

ta carrera - 1500 metros - 613.50 horas

(Perdedores)

1-The Jan Greeley

2-Dread

3-Encrispado

4-Urban Block

5-Tout Passe

6-(Ellider

6ª-(Lovely Letter

GANADOR: (1) THE JAN GREELEY

ENEMIGO: (6) ELLIDER y cia.

SPORT: (5) TOUT PASSE

7ta carrera - 225 metros - 14.50 horas

1-Taquillero

2-Chinito

3-Luly Pop (Doña Julia)

4-Malena

5-Zafira

6-Robin Pro

GANADOR: (1) TAQUILLERO

ENEMIGO: (6) ROBIN PRO

SPORT: (5) ZAFIRA

8va carrera - 225 metros - 15.30 horas

(Concertada)

1-Juan Charrúa (Don Nano)

2-Bambi Nator

3-Solamente Top

4-Carta Blanca

5-Arisin

GANADOR: (2) BAMBI NATOR

ENEMIGO: (1) JUAN CHARRÚA

SPORT: (3) SOLAMENTE TOP

9na carrera - 250 metros - 16.20 horas

(Concertada)

1-Pili Dash

2-Euclidiana

3-Doña Aude (Loca Mía)

4-Bandido Ladino (De Benjamín)

5-Juan Marcelo

6-Peluche

GANADOR: (1) PILI DASH

ENEMIGO: (2) EUCLIDIANA

SPORT: (6) PELUCHE

10ma carrera - 290 metro - 17.10 horas

Clásico: “Padre de la Patria

1-LC Hidden From Signed (Poseidón)

2-Lograda Sola

3-Supremo

4-Armas Signed Penacho (Don Juan)

GANADOR: (1) LC HIDDEN FROM SIGNED

ENEMIGO: (2) LOGRADA SOLA

SPORT: (4) ARMAS SIGNED PENACHO

11ma - 1600 metros - 17.50 horas

Clásico: “General San Martín”

1-Animal Instinct

2-Malaikan

3-Oriental Beauty

4-Bollani

5-Olimpic Hero

6-Aclamado Dubai

GANADOR: (3) ORIENTAL BEAUTY

ENEMIGO: (2) MALAIKAN

SPORT: (6) ACLAMADO DUBAI