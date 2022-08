Fórmula 1: la categórica sentencia de Lewis Hamilton sobre su futuro en Mercedes

La temporada de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 fue de menor a mayor. Le costó adaptarse al nuevo reglamento impuesto por la FIA pero sacó a relucir su capacidad conductiva para desarrollar el Mercedes a su gusto y, en el tramo final de la primera parte del certamen, estuvo muy cerca de conseguir la primera victoria para el equipo alemán.

Sin embargo, aparecieron rumores sobre una posible partida y fue el propio piloto quien salió al cruce con una fuertes freses. "He visto varios comentarios de ciertas personas que respeto mucho, pero sus comentarios son estúpidos y un conjunto de sinsentidos. Tan solo están intentando conseguir titulares para seguir siendo importantes", expresó en declaraciones a Motorsport-total.

Donde agregó: “Estoy asociado a Mercedes desde que tenía 13 años. Hemos tenido muy buenos años, hemos tenido muchos altibajos juntos. Me quedaré con este equipo al cien por cien. No querría estar en otro equipo tan solo porque estemos pasando un periodo difícil. No está en mi ADN el echarme atrás. Seguimos siendo los campeones del mundo, y podemos arreglar esto”.

“Va a ser un camino largo. Será un año muy sufrido en el que tendremos que seguir juntos, con la esperanza de que podamos rectificarlo durante este año, o, en el peor de los escenarios, el año que viene. No me veo marchándome hasta que esté completamente quemado y sin tener nada más que dar, Pero, esperemos que eso sea dentro de mucho”, continuó.

Para cerrar, dejó en claro que seguirá trabajando sin descanso para lograr la victoria: “Estoy pensando en cómo podemos mejorar el coche. Pienso en qué pasos tenemos que dar para llevar a este equipo a la victoria de nuevo, en cuál es el camino para lograr otro campeonato”. Por el momento, Hamilton está sexto en el campeonato (146 puntos), que lidera cómodamente Max Verstappen, y subió al podio en las últimas cinco carreras. La próxima competencia será el 28 de agosto en Spa-Francorchamps.