Menotti y una sorpresiva confesión sobre su primera reunión con Scaloni: “Tenía miedo porque…”

La de César Luis Menotti es palabra autorizada para hablar de todo lo referente a la Selección argentina. El director técnico del plantel que se consagró campeón del primer mundial de la historia de nuestro país, en Argentina 1978, sigue recorriendo los pasillos del predio de AFA, hoy en una nueva tarea. El actual coordinador de selecciones, reveló los detalles de su primera reunión con Lionel Scaloni, tras la salida de Jorge Sampaoli post Mundial de Rusia 2018.

Menotti, Tapia y Scaloni, observando la práctica de la Selección argentina.

"La verdad cuando Claudio Tapia me dijo de Lionel Scaloni, yo fui asustado a la reunión, porque no lo conocía. Tenía miedo cuando me reuní por primera vez y por eso llegué preocupado a esa reunión", recordó el DT que dirigió dos máximas citas mundialistas con la Selección Mayor (1978 y 1982).

Además, resaltó la importancia de la decisión que tomó Chiqui Tapia en la elección: "Como digo esto, también te aseguro que no me gustó cuando le ofrecieron un contrato de sólo cinco meses, aunque después entendí que había tiempo. El mérito de la elección es de Tapia, no mío".

Sobre el recuerdo de aquel primer encuentro y las sensaciones positivas que se llevó de Scaloni, Menotti expresó: "En la primera reunión que tuve con Tapia, donde todavía no teníamos entrenador, hubo unos palabras que me hicieron pensar que estábamos por buen camino".

Para finalizar, sentenció: "Me dijo ´Hay que recuperar a la gente con la selección´ esa frase me llevó a comer con el actual cuerpo técnico de la Selección y escuché lo mismo. Ahí me di cuenta que estábamos por bueno camino. El objetivo era ese: recuperar a la gente y que estemos bastantes unidos"