La tajante respuesta de Florentino a unos hinchas que pedían a Cristiano en el Madrid: "¿Con 38 años?"

Una de las grandes novelas del mercado de pases de Europa es la situación de Cristiano Ronaldo. El portugués no quiere jugar en el Manchester United porque no pretende perderse la próxima edición de la Champions League. Luego de ser ofrecido a varios equipos sin éxito, el Bicho estuvo en el banco de Old Trafford en la derrota por el debut en la Premier League y su salida es inminente, siempre y cuando encuentre un destino nuevo. Como era de esperar, uno de los clubes que sigue sonando es el Real Madrid pero Florentino Pérez dejó en claro que su regreso no sucederá.

Luego de ver la consagración del Real Madrid por la Supercopa de Europa en Finlandia, el presidente merengue fue interceptado por un hincha que le hizo un pedido muy claro: "¡Firma al Bicho, firma a Cristiano! ¡Ficha a Cristiano!", gritó el fanático. Sorprendido, Pérez le respondió de forma tajante.

La primera respuesta de Florentino fue "¿a quién?", a lo que los hinchas le repitieron el pedido. Sin embargo, el presidente del Real Madrid lo tiene claro: "¿Con 38 años?", preguntó antes de darse media vuelta y seguir su camino.

Justamente, la edad fue el principal motivo por el que Florentino le dio salida a Cristiano en el verano europeo de 2018. En aquella ocasión, el portugués fue vendido a la Juventus por 117 millones de euros a sus 33 años.

De esta manera, la ilusión que podía existir de volver a ver a Cristiano Ronaldo meter goles en el Santiago Bernabéu fue descartada por Florentino. ¿Qué será del futuro del Bicho?