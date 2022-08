Cómo es la agenda de la Selección argentina a 100 días previos a Qatar 2022

A 102 días del inicio del próximo Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina todavía no tiene en un 100% definido los rivales y las sedes en las cuales disputará sus últimos amistosos preparativos. Pero sabe que serán tres: dos en la fecha FIFA de la semana del 19 de septiembre y otro a días del debut.

En junio, la Argentina se consagró campeona de la Finalissima.



Con el partido pendiente de las Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil prácticamente suspendido tras el pedido de la Confederación Brasileña de Fútbol, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni podrá llevar a cabo su plan de disputar dos partidos de preparación. Las fechas y los rivales no están confirmados pero se estudian dos opciones.



La primera de las alternativas es realizar una gira por Estados Unidos, aunque enfrentar al seleccionado local no va a ser posible, debido a que ya cerró sus respectivos duelos contra Japón y Arabia Saudita. Uno de los hipotéticos contrincantes es El Salvador (71º en el ranking FIFA), el 27 de septiembre en una sede a definir. Mientras que la otra posibilidad es viajar a Medio Oriente y disputar los amistosos en esa zona.



Después de estos dos partidos, los jugadores de la Albiceleste no volverán a verse las caras hasta el el 13 de noviembre, que es la fecha que puso la FIFA como límite para los clubes cedan a sus futbolistas para el Mundial. Para aquel entonces, la lista de los 26 convocados que disputarán la Copa del Mundo ya estará definida.

Argentina jugará un amistoso en Abu Dabi seis días antes del debut.

Su última prueba antes de Qatar 2022 la Selección argentina la tendrá el 16 de noviembre contra los Emiratos Arábes Unidos de Rodolfo Arruabarrena, a tan solo seis días del debut mundialista. Este partido se desarrollará en Abu Dabi, a 550 kilómetros de Doha.

El equipo comandado por Lionel Scaloni iniciará su participación en el Mundial de Qatar 2022 el 22/11, a las 7 (hora argentina), frente a Arabia Saudita. Luego, jugará contra México (26/11) y Polonia (30/11).

Fuente: Télam.