El desafiante aviso de Matías Rossi que enciende al Turismo Carretera: "Este año me propuse…"

El regreso de Matías Rossi al Turismo Carretera ha sido positivo. Si bien no se encuentra dentro de los doce que estarían habilitados para pelear por el campeonato, está muy cerca de conseguirlo. Con el Toyota Camry subió dos veces al podio pero el campeón 2014 quiere ganar y en las últimas horas lo dejó en claro con una desafiante advertencia.

“Este año me propuse ganar y vienen pistas buenas para eso. En Paraná siempre me ha ido muy bien, pero dependerá de alguna mejora que tengamos que hacer en el auto. Si no ocurre, lo manejaré. Estoy seguro de mi mismo y sé que cuando tenga la herramienta voy a ganar”, contó en diálogo con Carburando.

En la misma línea, agregó: “Hay un proceso que uno disfruta y sufre, y toda esa evolución está buena. Si no podemos ganar, veremos fin de año qué nos faltó y al no tener más referencias que los dos autos del equipo, cuesta encontrar un ideal porque estamos solos. Hay todo una disyuntiva que uno debe interpretar ya que no podemos analizarlo en qué se falló al cien por ciento”.

Matías Rossi, en el campeonato, está 13° a 14 puntos de Leonel Pernía. El Tanino es quien cierra el selecto grupo de los 12 que buscarán la corona y es por eso que el Granadero buscará meterse en la competencia que cerrará la Etapa Regular de la temporada. Con el Camry tuvo buenas y no tan buenas, pero el hecho de subir al podio y ganar series lo incentiva a ir por más.

La Copa de Oro comenzará el 18 de septiembre en San Luis y luego vendrán, Comodoro Rivadavia, San Nicolás, La Pampa y el campeonato se terminará en San Juan. Para la cita entrerriana, a disputarse el 28 de agosto, ya están a la venta las entradas y se podrán comprar solamente en forma digital a través de la plataforma Ticketmania. Los precios van de 3 mil a ocho mil pesos.