Las sorpresas de Insúa: un refuerzo confirmado y los cambios contra Boca

Varias sorpresas de Rubén Darío Insúa en la práctica de este viernes en San Lorenzo. El técnico, que había optado hace tres partidos por incluir a Augusto Batalla en el arco del Ciclón, probó con Sebastián Torrico nuevamente como titular y luego lo confirmó en conferencia de prensa para el duelo de este sábado ante Boca. Además, el entrenador confirmó a Juan Ignacio Méndez como nuevo refuerzo y aseguró que avanzaron por Martín Cauteruccio.

En el último entrenamiento previo al clásico, el entrenador dispuso que Torrico volviera a la titularidad. El ídolo del Cuervo, en pleno conflicto con la dirigencia por falta de pago y en medio de un fuerte rumor sobre su salida a Barracas Central ante la pérdida del puesto, será finalmente el arquero en el clásico que se jugará en el Nuevo Gasómetro.

Insúa, que llegó unos minutos tarde a la conferencia de prensa, pidió disculpas por la tardanza y anunció que venía de hablar con la dirigencia sobre los refuerzos: "Me acaba de confirmar la dirigencia que cerraron un acuerdo con Juan Ignacio Méndez, que es un jugador que estábamos buscando, y estaba muy cerca la posibilidad de cerrar un acuerdo por Cauteruccio".

Sobre la sorpresa por la titularidad de Torrico y la supuesta oferta de Barracas Central, el técnico aseguró: "La verdad que el tema de esa oferta no lo sé. Él está entrenando con normalidad, con Batalla. Están muy bien los dos y respecto del partido de mañana creí que era conveniente que arrancara él jugando".

"Jugó los primeros tres partidos Sebastián, después jugó tres Batalla. Nosotros no habíamos podido prepararnos previo al inicio al torneo. Yo veía que Batalla después de un año en el club no había tenido oportunidades. Tengo dos muy buenos arqueros, que tienen roce y están acostumbrados a jugar partidos importantes", indicó Insúa.

En ese sentido y por las modificaciones que realizó esta temporada, el DT explicó: "Yo para evitarme problemas nunca le prometo la titularidad a un jugador. Después un jugador tiene un bajón o un problema y yo elijo que no arranque jugando, el jugador puede pensar que yo le mentí. Hace 25 años que hago lo mismo, evito prometerle la titularidad a quien sea. El lugar del arquero, y espero decirlo por última vez, lo tenemos bien cubierto. Queremos fortalecernos en todas las líneas menos en el arco".

Finalmente, sobre Torrico, Insúa fue terminante y tiró un mensaje encubierto para la dirigencia: "No me aseguraron ni que se pueda ir del club ni que se quede. Él se entrenó con absoluta normalidad. Es un excelente profesional, un gran arquero, una persona muy educada y un gran ejemplo puertas adentro, sobre todo para los jugadores jóvenes. Mi deseo personal es contar con él hasta que él elija retirarse, y por su carrera brillante y lo que hizo en el club me gustaría que se retire acá en San Lorenzo".

Otro que regresará al equipo titular luego de recuperarse de una lesión es el defensor colombiano Cristian Zapata, que también fue probado como titular por Insúa e ingresará en lugar de Gonzalo Luján. Además, Ezequiel Cerutti volverá tras un problema muscular y ocupará el lugar de Iván Leguizamón en el ataque.

Insúa confirmó el equipo con: Sebastián Torrico; Agustín Giay, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Jeremías James, Nicolás Fernández Mercau; Siro Rosané, Jalil Elías; Nahuel Barrios, Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro.