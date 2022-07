El ídolo de Boca que le pegó a Riquelme por echar a Battaglia: “Lo que más me molesta es…”

El despido de Sebastián Battaglia, sobre todo por la forma en la que se dio, no deja de dar que hablar en el mundo Boca. Mientras se espera por el nombre que se hará cargo del primer equipo, Hugo Ibarra (DT de la Reserva), será quien estará al frente en el partido del sábado ante San Lorenzo. En este contexto Hugo Perotti, una de las glorias del Xeneize, apuntó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol por como llevaron adelante la situación.

El Mono gritó campeón de la Copa Libertadores 1978 y del torneo Metropolitano de 1981.

"Cuando a Román lo sacaron del club fueron dirigentes, que parecían que son de otro catálogo y que no eran ex glorias del club. Ahora a Battaglia lo corre el Consejo de Fútbol, que está compuesto por ¡glorias del club! y ex figuras de Boca. Eso es lo que me molesta mas todavía", manifestó el Mono en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Además el extremo izquierdo, surgido en las divisiones menores de Boca, añadió: "No es justo que se vaya por la puertas de atrás por haber perdido un partido o porque hizo una declaración que a alguien no le guste". También, sobre la obsesión que significa ganar la Copa Libertadores en el club, soltó: "En algún momento van a tener que aflojar con esto que lo único que importa es la Copa Libertadores. Eso a Boca lo está llevando por mal camino. No puede ser que se estén yendo técnicos campeones... Es el camino equivocado"

Jugó con Diego Armando Maradona, se coronó campeón de la Libertadores 1978 con la camiseta del club de sus amores y, además, fue compañero de Ricardo Gareca, quien quedó libre de la Selección de Perú y es uno de los nombres que suena fuerte para reemplazar al León.

"Gareca tiene chances de dirigir a Boca. Ganó cosas y tiene pergaminos. Era una categoría mas grande que yo. Demostró que puede ser el DT de Boca Juniors. Pergamino y conocimientos tiene. No hay momentos ideales, pero podría venir bien, porque podría tener los jugadores para conocerlos, son meses de transición por lo del mundial. Ganaría mucho tiempo para imponer la fisonomía e idea del juego", sentenció.