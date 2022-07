El lapidario análisis de Gallardo sobre la mano que cobró el VAR contra River: "Injusticia total, el fútbol es..."

En la noche del miércoles, River quedó afuera ante Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Luego de la caída por 1 a 0 en el José Amalfitani, el Millonario no pudo romper el cero en el Monumental, o por lo menos no de manera lícita, ya que el árbitro Roberto Tobar anuló el gol de Matías Suárez por una mano. El fallo del chileno no quedó eximido de la polémica, porque el VAR tuvo que interferir para que el juez cambie su primer dictamen. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a la gran controversia de la serie: "Hoy fuimos perjudicados por un fallo que no se ve".

Luego, Gallardo, que cruzó palabras con Tobar tras el partido, agregó: "Si hay que buscar algo por buscar, sin tener certeza de lo que se busca, o revisar sin certezas de lo que estás queriendo encontrar, sí, hay un dejo de injusticia total. Es lo que se refleja en la jugada, en el criterio para cobrar algo de lo que no estás seguro de que existe".

Además, el Muñeco aseguró que el deporte pierde su esencia con esta clase de fallos arbitrales como el que, a su manera de ver, perjudicó a River: "Hoy nos pusimos a tiro con el resultado, pero un fallo nos impidió tener esa posibilidad de pelearlo hasta el final. Y después el poco criterio que hay, con tanto corte del juego. Hoy nos pasó a nosotros, pero mañana le pasa a otro. Esto termina engañando el espíritu del fútbol. El fútbol es otra cosa, tiene que haber un espíritu de competencia que los árbitros tienen que aplicar. Lamentablemente, los árbitros nunca son capaces de aportar ese espíritu del juego, de que el juego fluya".

Por otra parte, Gallardo, igual de enojado que todo el mundo River, insistió en el tiempo perdido para tomar la decisión de anular la jugada del gol de Suárez, que ponía al Millonario en la tanda de penales: "Y si pasan seis o siete minutos y no resuelven situaciones, que después puedan recuperar ese tiempo. Hoy es la bronca y la injusticia. No tengo mucho para decir, sólo acompañar a los jugadores en este proceso de angustia. Hoy hay que masticar la bronca y seguir".

En medio del sentimiento de bronca e injusticia, Gallardo se tomó un momento para hacer autocrítica sobre el rendimiento de River en la serie: "Mas allá de la injusticia, la decepción es no haber podido estar en el mejor momento futbolístico, pero en estas instancias de copa pasan estas cosas puntuales. Y después nos haremos cargo de lo que nos corresponde a nosotros. Hoy los hechos terminaron corroborando eso, una serie difícil", cerró.