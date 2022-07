El imperdible diálogo de Gallardo con el árbitro tras la eliminación de River: "¿Cuándo fue que...?"

La bronca de River es generalizada. En Núñez sobrevuela la sensación de que al Millonario lo privaron de, aunque sea, una tanda de penales que le habría dado la oportunidad de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este sentimiento se vio personificado en Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, que increpó a Roberto Tobar una vez consumada la eliminación riverplatense a manos de Vélez.

Luego de un buen centro de Esequiel Barco, Matías Suárez le ganó a Francisco Ortega y puso el 1 a 0 para River con un cabezazo prácticamente en la línea de gol. El Monumental explotó y cada integrante del plantel lo gritó efusivamente, ya que era el empate en el resultado global a sólo cinco minutos del final de la revancha. Sin embargo, el VAR llamó a Tobar y éste, luego de varios minutos, anuló el tanto. Automáticamente, Gallardo, Biscay y compañía le recriminaron de enorme manera y repitieron la actitud al final del encuentro: "¿No te llaman? ¿Estás seguro de que no te llaman? No viste la mano, era gol", le dijo el Muñeco. "¿Cuándo fue que dudaste?", le preguntó luego, insistente. "¿Cuándo dudaste?", repitió el DT millonario.

La conversación entre Gallardo, Biscay y Tobar fue corta pero intensa: "¿Vos lo viste?", le dijo después el DT de River. Luego, el Muñeco le preguntó al chileno cuando se le presentó la duda de que podía existir la mano.

El más efusivo en los reclamos fue el ayudante de campo de Gallardo: "Por eso... si no estás seguro, ¿por qué anulás un gol si no estás seguro? No se ve nada, no se ve nada", le aseguraba Biscay a Tobar.

El gol fue anulado y River buscó por todos lados el gol de la igualdad en la serie. Finalmente, el Millonario no encontró el tanto que lo mantuviera con vida y quedó eliminado en una noche plagada de polémica.