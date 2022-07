El ex Fórmula 1 que aceptó la invitación de Toyota para correr en una importante categoría nacional

La sexta fecha del campeonato del Top Race no será una más. La categoría aprovechó la visita a San Juan para realizar una fecha muy especial y que tendrá a pilotos muy importantes en pista. Se confirmó que Agustín Canapino estará presente para acompañar a Lucas Guerra y Toyota anunció que Rubens Barrichello se subirá al Lexus de Diego Azar en El Villicum.

De esta manera, el ex Fórmula 1 volverá a la categoría después de haber competido en 2020. El brasileño, en esa temporada, logró una victoria y terminó cuarto en el campeonato que ganó Matías Rossi. Al confirmarse la noticia, Azar no ocultó su emoción por compartir el fin de semana con el subcampeón mundial y escudero de Michael Schumacher en Ferrari.

“Honestamente es un sueño y un placer poder correr con Rubens, para mí ha sido uno de los grandes referentes en la Fórmula 1, demostrándolo permanentemente ganando carreras, siendo candidato a los campeonatos y poder compartir un fin de semana con él, es inimaginable. Todo esto se construye gracias a la gran oportunidad que me ha dado el equipo Toyota Gazoo Racing, Daniel Herrero y todo su equipo de trabajo”. comentó el actual campeón y líder del certamen.

Además, agregó: "Me llena de orgullo y me pone muy felíz que Rubens comparta el fin de semana con nuestro equipo. Vamos a disfrutar el fin de semana y a buscar el mejor resultado posible. Trataré de aprender de toda su experiencia en cada salida a pista y en lo personal, no me apartare de mi objetivo que es pelear el campeonato".

También se destacan la presencia del dos veces campeón campeón del TRV6 (2007 y 2008), Emiliano Spataro, quien compartirá la conducción del Lexus número 100 con el titular Ian Reutemann, en una dupla para tener en cuenta., Juan Catalán Magni, quien correrá con “Fefo” Di Palma con el Fiat Cronos del Octanos Competición y Franco Vivian invitado de Marcelo Ciarrocchi (Ford).