Bombazo en San Lorenzo a días del clásico con Boca

Tras ser anunciado como Coordinador de Fútbol Profesional de San Lorenzo, Matías Caruzzo no ocupará más su cargo en el club. El exjugador, de 37 años, renunció a su cargo. La mala relación con Rubén Darío Insúa y los principales dirigentes del club habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Daniel Fava, en radio La Red manifestó: "Insúa se cansó que no lleguen los refuerzos y lo responsabiliza a Caruzzo, con quien no tiene más diálogo. El presidente de San Lorenzo, Arreceygor, se cansó de que Caruzzo no cierre ninguna negociación y lo apunta como el responsable de la no llegada de los refuerzos. El propio Caruzzo se cansó de no contar con dinero para traer refuerzos".

Además, el periodista expresó: "Hoy le presentó la renuncia a Arreceygor, Lamens y Lantarón, que es tesorero. De los tres, el único que no le aceptó y le dijo que lo piense es Lamens. El tesorero y el presidente le dijeron 'está perfecto, andate'. Andate es: te acepto la renuncia".

El próximo sábado, 9 de julio, San Lorenzo recibirá a Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional, comenzará a las 15.30. La idea de la Comisión Directiva del Cuervo es, antes del inicio del partido, tener resuelta la situación de Caruzzo.