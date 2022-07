Battaglia dijo adiós en Boca y marcó diferencias con Riquelme: "Yo he sido..."

Sebastián Battaglia se despidió este jueves del plantel de Boca y abandonó el predio de Ezeiza. Luego de salir, se detuvo con su auto ante los periodistas y brindó una rueda de prensa en la que marcó diferencias con Juan Román Riquelme, a quien le agradeció por la oportunidad, pero no ocultó que hubiera discrepancias en la gestión.

"Él me ha dado la oportunidad de estar al frente del equipo. Después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa. Ha habido diferentes opiniones en todo este ciclo. Yo he sido siempre muy leal y muy agarrado a mis valores. Tengo mis pensamientos. Hay diferencias que se marcan y yo he tratado de marcarlas y seguir mis pensamientos", aseguró Battaglia sobre la banca de Riquelme.

El exentrenador de Boca se refirió a la decisión del Consejo de Fútbol de despedirlo, sin polemizar: "Se me comunicó ayer que dejaba de estar al frente del equipo. La decisión se respeta, ellos están para tomar decisiones. Pasé a saludar al plantel y les deseo lo mejor a partir de ahora".

Sobre su salida, Battaglia comentó: "No pedí explicaciones, obviamente aceptaba las decisiones que ellos tenían que tomar. Estoy agradecido a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, a la gente de Boca que siempre alienta y da su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos títulos, dos estrellas a la institución, habiendo hecho cosas buenas".

Todas las frases de Battaglia

Si su salida fue por lo que dijo en conferencia de prensa: "Creo que la conferencia fue más allá de lo que realmente es. Ninguno de los jugadores me manifestó absolutamente nada. Creo que puedo mirar a la cara a todos, eso es lo que realmente me llevo. Yo no lo veo así".

La reunión en la estación de servicio para despedirlo: "Fue así, se dio de esa manera simplemente".

"Sabemos que la Copa Libertadores en este club se ha convertido en algo realmente obsesivo. Los proyectos son difíciles de mantener y sostener en el tiempo. Me voy muy conforme, le dejamos dos estrellas a la institución. En la Libertadores me sentí identificado, nos vamos eliminados por penales. A veces es difícil mantener el proyecto y el trabajo a largo plazo"

Qué va a suceder con los próximos entrenadores en caso de no ganar la Libertadores: "Eso no es una respuesta que tengo que dar yo. La Libertadores era un objetivo. Desde 2007 no se gana, han pasado un montón de entrenadores. Se ha convertido en una obsesión y siempre termina pagando el entrenador".

Qué se lleva de Boca: "Puedo mirar a la cara a todos y decirles lo que vivimos, lo que sentimos, sé que me puedo cruzar con cualquiera en cualquier lugar, como pasó hoy. La lealtad que tuve con todos, eso es lo que uno siempre se lleva".

"Tengo palabras de agradecimiento con la gente. La gente de Boca alienta en todos lados. Me ha tocado ganarla y me ha tocado quedar eliminado. Sabemos lo que significa. Hoy me toca cerrar una etapa y agradezco el cariño que siempre me brindaron".

"Seguramente en mi cabeza van a quedar cosas que uno se replantea, que hubiera hecho de otra manera. Voy a mirar para adelante. Tratamos de darle una identidad al equipo, lograr cosas, pero le dejamos dos estrellas a la institución".

"Siempre ha sido un camino largo este. No llegamos al año, pero tuvimos momentos buenos y malos que superar. Siempre intentamos hacer lo mejor para la institución, el grupo y el equipo. Ese siempre fue mi pensamiento".

El mundo Boca como técnico y como entrenador: "Como entrenador fue más difícil, sin dudas. Estás con otras responsabilidades. Como jugador buscás ser el mejor en tu puesto. Como entrenador tenés que pensar en diferentes cuestiones que no tienen nada que ver".

Un futuro regreso al Xeneize: "Hoy es muy difícil pensar en volver. Le quiero desear lo mejor al que venga. Amo estos colores y espero que a Boca siempre le vaya bien y que pase por cosas importantes".

Qué hará a partir de ahora: "Veremos cómo se da el futuro. Ahora se viene un poco de tranquilidad, fueron meses bastante movidos con un calendario apretado".