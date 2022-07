La reacción de Riquelme y el Consejo de Boca a los palazos de Battaglia

¿Se rompió la relación entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme? Las declaraciones del entrenador de Boca en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de la Copa Libertadores frente a Corinthians en los penales habrían caído muy fuertes en el Consejo de Fútbol. El látigo del técnico fue contra la falta de refuerzos, apenas unos minutos después de una derrota que fue un golpe de knockout para la temporada.

Sebastián Battaglia, en la mira del Consejo de Fútbol.

Según el diario Olé, en el Consejo de Fútbol sorprendieron las palabras de Battaglia. Cayeron mal, de hecho, por el momento y por hacerlo público. "Fue inoportuna, no era el momento. Esto termina mal", citó el medio deportivo desde una fuente interna y que atribuyeron a la conducción del club.

Entre rumores de ruptura de relaciones entre la dirigencia y el entrenador, con la falta de refuerzos y la salida de Eduardo Salvio en el medio, y hasta el posible final de Battaglia en el cargo de técnico. Además, el Consejo también tendría reclamos contra el DT: el planteo de la ida en Brasil, y según el diario "entendían que el equipo hubiera funcionado mejor con otro esquema y un volante más".

Para la vuelta, encima, el técnico se mantuvo con diez de los once que ingresaron desde el principio a la cancha. Un solo cambio, el de Juan Ramírez por Exequiel Zeballos, nada más. ¿Esto se debió a la falta de refuerzos de jerarquía? ¿Existe una falta de futbolistas que pudieran cambiar el rumbo del partido, cuando el rival no atacaba y el dominio era total? Boca envió 45 centros y se mantuvo en la misma sintonía hasta el final, donde perdió fuerza. "Se quedó con eso y no intentó nada más", dicen en el Consejo de Fútbol, según citó Olé.

Por su parte, Battaglia, comenzó a exponer algunas situaciones con las que no está de acuerdo. Principal, después de la derrota contra Corinthians, la de los refuerzos en este mercado de pases atípico. Más atrás, después de la goleada ante Banfield, había sido el tema Jorman Campuzano, ausente por razones personales.

"Seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo", aseguró el técnico.

"Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto al recambio. No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene", lanzó más tarde.

Este miércoles, desde las 16, Boca se entrenará y habrá un cruce entre Battaglia y el Consejo de Fútbol. ¿Se irá el entrenador, lo despedirán o le darán crédito para seguir? ¿Cómo sigue la historia en Boca?