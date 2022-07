El mea culpa de Battaglia por el cambio que no hizo en Boca-Corinthians: "Me reprocho no haber puesto a..."

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Corinthians y mucho tuvo que ver el poco ingenio que tuvo para generar peligro en el arco de Cassio. El Xeneize se volcó en demasía a los desbordes de Sebastián Villa y los centros de Frank Fabra, los cuales terminaban en la nada por no tener a alguien que los remate. En su arribo al entrenamiento en el predio de Ezeiza, Sebastián Battaglia hizo autocrítica y reveló que habría hecho distinto para ganar el partido en los 90.

Las ideas en ataque no afloraron para Boca y casi no le generó peligro a Corinthians, algo que se hizo notar cuando el reloj corría en el segundo tiempo. Por eso, Battaglia se autorecriminó no haber puesto en cancha a Luis Vázquez, el único delantero centro que tenía en el banco de los suplentes: "Lo único que me puedo llegar a reprochar hoy es no haber puesto a Vázquez. La verdad es que quizás necesitábamos ahí una presencia un poco más ya que fuimos repetitivos con los centros".

Luego, el DT de Boca, que se bajó de su auto para hablar sobre los dichos que no habrían caído bien en el plantel, agregó: "En cuánto al juego, [me recrimino] situaciones, si hubiésemos metido un gol, obviamente estaríamos hablando de otro partido".

Además, Battaglia analizó que Corinthians fue un rival que "se cerró mucho y no pudimos doblegarlo" pero aclaró que eso es fácil decirlo "con el diario del lunes".

Por último, el entrenador del Xeneize, que ahora piensa en lo que será el duelo ante San Lorenzo del próximo sábado, aseguró que piensa que podría haber hecho cosas de manera diferente durante el partido pero que "si entraba el quinto penal, estábamos hablando de otra cosa".