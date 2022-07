Battaglia aclaró su frase que cayó mal en el plantel de Boca y volvió a pegarle al Consejo: "Si quieren..."

La eliminación ante Corinthians en la Bombonera fue un mazazo para Boca. En el marco de dolor por haber perdido una serie en la que tuvo todo para avanzar, Sebastián Battaglia habló sobre la confección del plantel y el mercado de pases, en el que pidió refuerzos en ciertas posiciones que nunca llegaron. Dichas declaraciones no habrían caído bien entre los jugadores del Xeneize y el DT quiso aclarar lo que quiso decir en la conferencia de prensa luego de la caída ante el Timao.

"Hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que se tienen resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos que son importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo", respondió Battaglia en la noche del martes. Previo al entrenamiento de este miércoles, el DT de Boca se bajó del auto para volver a hablar sobre su frase dirigida a la política de fichajes del Consejo de Fútbol: "Me llega la información de que se está hablando de cómo ha tomado el plantel las declaraciones que hice ayer (por el martes) y la verdad es que en ningún momento pensé en agredir al plantel ni mucho menos".

Luego, Battaglia, molesto por las versiones de que tanto al plantel como al Consejo no le gustaron sus declaraciones, agregó: "Si ven bien la conferencia de prensa, yo dije que estoy orgulloso de lo que se vio en la cancha, me sentí realmente representado por los jugadores y por lo que hizo el equipo adentro de la cancha".

Además, el DT de Boca, que habría quedado bajo la mira de la dirigencia, sostuvo que el pedido de refuerzos es algo totalmente normal en cualquier equipo: "Es una cosa lógica que cualquier entrenador hace. El entrenador de todo equipo suele pedir refuerzos y suele pedir lugares que cree que pueden potenciar al plantel y mismo a los jugadores. Es una cosa lógica que sucede con cualquier entrenador. Ahora, si lo queremos dar vuelta, cambiar las declaraciones o desviar la atención, bueno... no es algo que a mí me incumba".

Por último, Battaglia aseguró que a él también le tocó estar en momentos en los que se pedían refuerzos, por lo que entiende que "es una cosa lógica que ha pasado en muchos planteles".