Fórmula 1: la increíble revelación de Max Verstappen tras el Gran Premio británico

Max Verstappen finalizó el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 masticando bronca. Es que el hombre de Red Bull lideró la prueba del pasado fin de semana pero con el correr de las vueltas su monoplaza comenzó a perder rendimiento, como también posiciones. El retraso sorprendió a muchos, teniendo en cuenta la enorme carrera que hizo Checo Pérez, y fue el propio piloto neerlandés quien reveló en increíble motivo que lo privó de ganar en Silverstone.

“Cuando bajé del auto miré el coche por debajo y en el lado izquierdo, estaba completamente roto, todo ha desaparecido", señaló y agregó resignado: "Una vez que me puse al frente de la carrera, cuando Carlos Sainz cometió un error, había un trozo de fibra de carbono. Pero cuando lo vi no podía moverme a la izquierda o a la derecha, así que intenté golpearlo de frente. Pero en lugar de eso, se me metió por debajo y lo destrozó todo".

La pieza que rompió el piso del Red Bull.

"El Red Bull comenzó a saltar mucho. Así que decidimos entrar a boxes e incluso después de eso era difícil de pilotar. Lo difícil fue encontrar un buen equilibrio aerodinámico, tienes sobrecarga, así que no era lo ideal para los neumáticos duros. Luego, con el último juego de gomas, mejoramos un poco, pero fue muy duro", cerró. En las redes sociales, con una enorme sonrisa, Max mostró la pieza que daño el piso de su monoplaza ante la mirada cómplice de parte de su equipo.

El jefe de equipo, Christian Horner, dijo que por culpa de ese elemento habían perdido cerca de un 20% de carga. "No tuvimos un pinchazo. Se se sentía muy mal el coche, como con un pinchazo. Pero en la vuelta 11 pasó por encima de una pieza de un AlphaTauri , así que ha hecho toda la carrera con ese trozo en la parte inferior de su coche. Se quedó ahí y se atascó", explicó.

Pese a llegar en la séptima posición, Verstappen se mantiene como líder pero tanto Pérez como Charles Leclerc recortan puntos, quedándose el mexicano a 34 puntos y el monegasco a 43. Carlos Sainz sube al cuarto puesto con 127 puntos, mientras que los hombres de Mercedes, George Russell (111) y Lewis Hamilton (93), ocupan el quinto y sexto lugar.