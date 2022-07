Video: el escandaloso final que empañó la séptima fecha del Turismo Nacional

Desde el inicio de la temporada, el Turismo Nacional impuso la carga de kilos para quien gane alguna de sus fechas y la determinación causó un intenso debate. Muchos pilotos expresaron su descontento por la decisión y con el correr del año se fue notando que algunos optan por triunfar, o no, dependiendo de cómo se ubican dentro del campeonato. Uno delos que más se quejó, y lo sigue haciendo, fue Leonel Pernía que este domingo protagonizó una situación que involucró a Facundo Chapur.

Ambos venían luchando por la victoria, en la final que la Clase 3 disputó en Termas de Río Hondo, y en la última vuelta se superaron en un par de ocasiones. Sin embargo, cuando se preparaba la bandera a cuadros, el Tanino levantó para no ganar, el cordobés hizo algo similar, y Sebastián Gómez debió cortar camino para evitar chocarlos. Cruzó la meta en el primer lugar, para festejar una victoria tan inesperada como polémica.

"Me sorprendió. No me esperaba esto, por eso tuve que cortar la curva cuando ellos levantaron", dijo el piloto de Chevrolet que consiguió su segundo éxito en el circuito santiagueño. Pero claro, el hecho de haber tenido que pasar por la tierra para pasar a ambos también causó declaraciones cruzadas y los comisarios deportivos tendrán la palabra final.

Pernía, al bajar del Focus, expresó que "la carrera fue buena", pero apuntó directamente contra la categoría: "Tienen que ver si es este el espectáculo que quieren dar”. Chapur, a su vez, manifestó: "Yo quería ser segundo, no entiendo la actitud de Leonel en tocarnos". Sus frases dejan en claro que de principio a fin fueron especulando y la forma que utilizaron para demostrarlo es un llamado de atención claro para quienes conducen los destinos del Turismo Nacional.

Luego terminaron Fabián Yannantuoni, José Manuel Urcera, Mauricio Lambiris, Mariano Pernía, Nazareno Beguiristain, Jonatan Castellano y Diego Noceti. Carlos Javier Merlo, abandonó por problemas mecánicos y por ello el campeonato pasa a comandarlo Jonatan Castellano (Chevrolet) por ocho puntos sobre el puntano (144 a 136), aunque todo puede cambiar dependiendo si se confirma el resultado de la competencia o aparecen sanciones para los protagonistas.